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¡Alerta en siete provincias! Meteorología advierte sobre posibles inundaciones

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¡Alerta en siete provincias! Meteorología advierte sobre posibles inundaciones

Siete provincias fueron puestas hoy en alerta por el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de una vaguada que podría generar inundaciones.

Provincias en alerta

La entidad indicó que las provincias en alerta son El Seibo, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Espaillat.

Indomet detalló que la vaguada estará generando condiciones húmedas e inestables sobre el territorio nacional y provocará de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

También lee: Vaguada seguirá provocando aguaceros en las próximas 48 horas

Dichas lluvias se sentirán en Santo Domingo, Santiago, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega.

Las lluvias provicarían inundaciones en provincias el noeste, hoy en alerta.

De igual modo, en Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, La Altagracia, María Trinidad Sánchez y San Cristóbal, principalmente durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche.

Respecto a las temperaturas, la institución señaló que estarán ligeramente calurosas en el día y agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país.

Estas temperaturas, indica Indomet, se deben al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C y las máximas entre 28 °C y 31 °C.

Lloverá mañana

La entidad de pronóstico meteorológico informó que la madrugada y durante las horas matutinas, se esperan aguaceros y posibles tronadas en poblados cercanos a la costa Atlántica.

Indomet comunicó que, en horas de la tarde, estas precipitaciones se intensificarán, siendo aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esto ocurrirá en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

Habilitan playas para Semana Santa

La Defensa Civil informó que, hasta el momento, 478 playas y balnearios estarán habilitados durante el asueto de Semana Santa 2026, las cuales contarán con puestos de socorro.

Los espacios estarán ubicados desde la región Ozama, en la provincia Santo Domingo, hasta la región Enriquillo, en Barahona, incluyendo zonas fronterizas.

La Defensa Civil comunicó desplegará mas de 5,500 voluntarios en labores de prevención y asistencia. Además, se habilitarán equipos de rescate, incluyendo lanchas en zonas de alta afluencia turística como Boca Chica, Puerto Plata, La Altagracia y Pedernales.

Lista de playas y balnearios clausurados

NúmeroPlaya / Balneario, Municipio / ProvinciaRegión
1PLAYA SAN SOUCI, PUNTA TORENCILLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTEOZAMA
2LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA, LAS AMÉRICAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTEOZAMA
3MANANTIAL HIPÓDROMO V CENTENARIO MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTEOZAMA
4RIVERA RÍO OZAMA, LA BARQUITA EL DIQUE MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTEOZAMA
5PLAYA MANRESA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
6CHARCO MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
7PUENTE PALAVÉ BIENVENIDO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
8RUINAS DE ENGOMBE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
9PUENTE DE LA CIRCUNVALACIÓN, PALAVÉ MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
10CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTEOZAMA
11RÍO MAL NOMBRE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
12RÍO ISABELA NORTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
13EL OCHO DE LA VICTORIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
14LA REPRESA DE HIGUERO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
15BALNEARIO SOUSA, MATA MAMÓN MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
16LA PIEDRA DE JUANMA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTEOZAMA
17MANATÍ LA VICTORIA, LA CEIBA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
18EL POZO LA MALENA, AUTOVÍAS DEL ESTE MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
19LA POSITA CUCAMA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
20POZO BAYOHAN, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
21BAYONA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
22PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
23PLAYITA DE ANDRÉS, DESPUÉS DE LA MATERNIDAD MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
24TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
25LA POZA, LA CALETA MUNICIPIO DE BOCA CHICAOZAMA
26YABACAO EL CABRETO MUNICIPIO DE GUERRAOZAMA
27LA REPRESA DE GUERRA MUNICIPIO DE GUERRAOZAMA
28REPRESA DEL CEA MUNICIPIO DE GUERRAOZAMA
29YABACAO PUENTE AUTOVÍA DE NORDESTE MUNICIPIO DE GUERRAOZAMA
30RÍO LA BELLA VISTA MUNICIPIO DE GUERRAOZAMA
31LA POZA, HATO NUEVO LOS ALCARRIZOSOZAMA
32LA MINA, BATEY LECHERÍA LOS ALCARRIZOSOZAMA
33BALNEARIO BOCA CHICA DULCE LOS ALCARRIZOSOZAMA
34BALNEARIO SUVERBI, LA CUABA PEDRO BRANDOZAMA
35LA MINA LOS COROZOS PEDRO BRANDOZAMA
36RÍO ISABELA NORTE PEDRO BRANDOZAMA
37PLAYA DE MONTESINOS DISTRITO NACIONALOZAMA
38PLAYA GUIBIA DISTRITO NACIONALOZAMA
39PLAYA FUERTE SAN GIL DISTRITO NACIONALOZAMA
40REPRESA DEL MIJO EN LA LUISA MONTE PLATAOZAMA
41BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO MONTE PLATAOZAMA
42EL RESBALÓN MONTE PLATAOZAMA
43LA REPRESA, RÍO YABACAO MONTE PLATAOZAMA
44MEDIA CARA MONTE PLATAOZAMA
45EL MANGUITO MONTE PLATAOZAMA
46CHARCO DE MERCEDES REYES MONTE PLATAOZAMA
47LOS RIELES KM.35 MONTE PLATAOZAMA
48PUENTE LOS BOTADOS MONTE PLATAOZAMA
49RÍO ZAPOTE MONTE PLATAOZAMA
50EL ZAPOTE MONTE PLATAOZAMA
51BALNEARIO TRIPLE OZAMA MONTE PLATAOZAMA
52CABEZA DE PIEDRA MONTE PLATAOZAMA
53CACHICHO MONTE PLATAOZAMA
54EL ACUEDUCTO MONTE PLATAOZAMA
55BALNEARIO SOBRE EL RÍO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO SANTIAGONORCENTRAL
56DESEMBOCADURA ARROYO DE PASTOR SANTIAGONORCENTRAL
57LA PEÑITA FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORAASAN HASTA RAFEY SANTIAGONORCENTRAL
58DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURZA SANTIAGONORCENTRAL
59REPRESA DE LA OTRA BANDA SANTIAGONORCENTRAL
60DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO SANTIAGONORCENTRAL
61LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA SANTIAGONORCENTRAL
62CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT SANTIAGONORCENTRAL
63PRESA DE BAO SANTIAGONORCENTRAL
64PRESA LÓPEZ ANGOSTURA SANTIAGONORCENTRAL
65ARROYO HONDO, PASANDO POR RAFEY SANTIAGONORCENTRAL
66CANAL DE REGUIO MESIE BOGAERT SANTIAGONORCENTRAL
67BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR SANTIAGONORCENTRAL
68PEÑITA DE CORAASAN HASTA RAFEY SANTIAGONORCENTRAL
69REPRESA EL PAPAYO SANTIAGONORCENTRAL
70LA HILERA, CABARETE PUERTO PLATANORCENTRAL
71EL CANAL, CABARETE PUERTO PLATANORCENTRAL
72SOSUA OCEAN VILLAGE, CABARETE PUERTO PLATANORCENTRAL
73LA POZA DE MARIGOTE PUERTO PLATANORCENTRAL
74BOCA E BAJABONICO PUERTO PLATANORCENTRAL
75PLAYA EL BRONX PUERTO PLATANORCENTRAL
76DESEMBOCADURA DEL RÍO YÁSICA ESPAILLATNORCENTRAL
77EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUÉS DEL CHORRO ESPAILLATNORCENTRAL
78LAS CANAS GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLATNORCENTRAL
79EL GEN, GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLATNORCENTRAL
80PLAYA OLIS DESPUÉS DE LOS CONOS DE GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLATNORCENTRAL
81LA PIEDRA DEL CHARCO DE CHORRO ESPAILLATNORCENTRAL
82EL MALECÓN, GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLATNORCENTRAL
83PLAYA ESMERALDA ESPAILLATNORCENTRAL
84CHARCO DE PEPE ESPAILLATNORCENTRAL
85CHARCO DEL PERÚ ESPAILLATNORCENTRAL
86CHARCO ROMPE OLA ESPAILLATNORCENTRAL
87RÍO EL BADÉN EN ARROYO BLANCO EN JOSÉ CONTRERAS ESPAILLATNORCENTRAL
88BALNEARIO LA COMPUERTA EL DIQUE MAO – VALVERDENOROESTE
89EL CHARCO DE LA GARZA MAO – VALVERDENOROESTE
90EL CHARCO DE JUANA VIEJA MAO – VALVERDENOROESTE
91BALNEARIO BOQUERÓN MAO – VALVERDENOROESTE
92PRESA DE GUANAJUMA MAO – VALVERDENOROESTE
93PRESA DE POTRERO MAO – VALVERDENOROESTE
94BALNEARIO EL CHARCO BOMBA STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
95BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS, EL BADÉN ESTANCIA VIEJA STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
96BALNEARIO SALTADERO RÍO YAGUAJAY, CERCADILLO STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
97BALNEARIO LA PRESA DE MONCIÓN STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
98BALNEARIO LA BUYA STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
99BALNEARIO EL APOCENTO, LA LANA STGO. RODRÍGUEZNOROESTE
100COMPUERTA EL QUILITO KM17 MONTE CRISTINOROESTE
101BALNEARIO DIQUE DE JUAN GÓMEZ RÍO YAQUE MONTE CRISTINOROESTE
102BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RÍO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE MONTE CRISTINOROESTE
103PRESA DE CHACUEY MONTE CRISTINOROESTE
104PLAYA DE LOS INDIOS MONTE CRISTINOROESTE
105BALNEARIO LA BARCA MONTE CRISTINOROESTE
106BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RÍO GUAYUBÍN MONTE CRISTINOROESTE
107BALNEARIO SIFÓN CANAL MAYOR, VILLA VÁSQUEZ MONTE CRISTINOROESTE
108BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RÍO MASACRE MONTE CRISTINOROESTE
109PLAYA ESTERO BALSA MONTE CRISTINOROESTE
110PLAYA EL MORRO MONTE CRISTINOROESTE
111PRESA SABANA LARGA DAJABÓNNOROESTE
112LOS MICHES DAJABÓNNOROESTE
113PLAYA HAWAI SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
114PLAYA EL BUFADERO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
115BALNEARIO EL UNO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
116BALNEARIO RÍO BAJITO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
117BALNEARIO LA MANGUITA SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
118BALNEARIO EL PUENTE RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
119BALNEARIO EL MUELLE SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
120BALNEARIO BATEY VERDE RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
121BALNEARIO EL COCAL RÍO EL SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
122BALNEARIO EL CANAL RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
123BALNEARIO JUAN DÍAZ RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
124BALNEARIO LA GALLERA RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
125BALNEARIO EL ARROYO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
126BALNEARIO PASO COLÓN SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
127BALNEARIO EL PUENTE RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
128BALNEARIO EL TOCO RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
129BALNEARIO PLAYITA RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
130PLAYA LA CABULLITA PARAJE H3 SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
131BALNEARIO EL CAÑO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
132DESEMBOCADURA DEL RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
133PASO DE VILLALONA SAN PEDRO DE MACORÍSESTE
134PIEDRA REDONDA RÍO SOCO EL SEIBOESTE
135PLAYA LA CANA EL SEIBOESTE
136PLAYA DE CABO ENGAÑO LA ALTAGRACIAESTE
137RÍO SANATE EN LA REPRESA LA ALTAGRACIAESTE
138EL MACAO FRENTE A LA ARMADA LA ALTAGRACIAESTE
139RÍO MIRA PATOS LA ALTAGRACIAESTE
140HOYOS DEL SALADO DE LA CAIBA LA ALTAGRACIAESTE
141BALNEARIO HOYO AZUL LA ALTAGRACIAESTE
142PLAYA PUNTA DEL COCO EN NISIBÓN LA ALTAGRACIAESTE
143RÍO BADÉN DE ANAMUYITA LA ALTAGRACIAESTE
144CHARCO DE LA BOMBA RÍO MAIMÓN LA ALTAGRACIAESTE
145PLAYA CALETA (OESTE) ROMANAESTE
146RÍO DULCE ROMANAESTE
147LA REPRESA ROMANAESTE
148BOQUERÓN ROMANAESTE
149RÍO LA PLAYITA DE CHAVÓN ROMANAESTE
150RÍO CUMAYASA, AGUA FRÍA ROMANAESTE
151EL COCO HATO MAYORESTE
152EL RANCHO HATO MAYORESTE
153PLAYA EL CANEY AZUADEL VALLE
154PLAYA BIYEYA AZUADEL VALLE
155PRESA SABANA YEGUA AZUADEL VALLE
156REPRESA TÁBARA ABAJO AZUADEL VALLE
157BALNEARIO LA RESBALOZA LOS BANCOS SAN JUANDEL VALLE
158BALNEARIO LAS TRES PAILAS SAN JUANDEL VALLE
159LA CASCADA MAGUANA ARRIBA SAN JUANDEL VALLE
160LA CAÍDA DE PUNTA CAÑA SAN JUANDEL VALLE
161EL EDÉN LOS BANCOS SAN JUANDEL VALLE
162BALNEARIO PIRÍN SAN JUANDEL VALLE
163DESFOGUE PRESA DE PALOMINO SAN JUANDEL VALLE
164SALTO DE JINOVA SAN JUANDEL VALLE
165CANAL DE LOS MONTONES DE JUAN HERRERA SAN JUANDEL VALLE
166EL INGEÑITO SABANETA SAN JUANDEL VALLE
167EL CHARCO DEL CUERO ELÍAS PIÑADEL VALLE
168LA EMBOCADURA ELÍAS PIÑADEL VALLE
169EL CHARCO DE HATO VIEJO ELÍAS PIÑADEL VALLE
170PLAYA CHINGUELA SAMANÁ / LAS GARITASNORDESTE
171PLAYA EL FRANCÉS SAMANÁ / LOS CORALESNORDESTE
172PLAYA EL VALLE SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
173PLAYA GRAN ESTEREO EN LA MAJAGUA SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
174PLAYA DEL CHOMBITO SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
175PLAYA DEL ALMENDRO SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
176PLAYA BOCA DEL RÍO SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
177PLAYA DE LOS MESINAS SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
178PLAYA EL MORRÓN SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
179PLAYA LANZA DEL NORTE SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
180PLAYA LA CANA SAMANÁ/ LAS PASCUALASNORDESTE
181PLAYA LA CAYENA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
182PLAYA ACAPULCO D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
183PLAYA LA PRECIOSA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
184BALNEARIO EL CALETÓN DEL AMOR D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
185PLAYA LA POSITA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
186PLAYA EL MALECÓN D.M. SAN JOSÉ DE MATANZASNORDESTE
187CANAL ARENOSO SAN FRANCISCO DE MACORÍSNORDESTE
188EL CHAPUZÓN DE PIMENTEL SAN FRANCISCO DE MACORÍSNORDESTE
189CANAL EL PARAÍSO LAS GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORÍSNORDESTE
190EL SIFÓN DE LAS JAYA EN GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORÍSNORDESTE
191SEGUNDO PUENTE DE BLANCO ARROYO AVISPA MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
192TOMA DE AGUA DEL DIQUE LOS QUEMADOS MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
193PUENTE VIEJO SONADOR MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
194FULA EL PEÑÓN 1, ÁREA DE CASCADA Y TOMA DE AGUA LIMITADA MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
195CAMELLÓN EN LA CASCADA MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
196DIQUE LOS QUEMADOS EN LA TOMA DE AGUA MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
197SALTO DE JIMA 1 Y 2 MONSEÑOR NOUELREGIÓN CENTRAL
198LA POZA JARABACOA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
199SALTO DE JIMENOA 1 Y 2 LA VEGAREGIÓN CENTRAL
200SALTO DE BAIGUATE JARABACOA, DONDE CAE LA CASCADA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
201RÍO JIMA PARTE ABAJO LA VEGAREGIÓN CENTRAL
202ENTRADA CONUCO PRESA DE TAVERA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
203LA CARRETERITA PRESA DE TAVERA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
204LA PLAYITA PRESA DE TAVERA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
205ENTRA RÍO GUANAJUMA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
206TAVERA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
207CAMINO A LA CABRA LA VEGAREGIÓN CENTRAL
208BALNEARIO LOS BAMBÚES COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
209BALNEARIO LAS LAJAS COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
210BALNEARIO LA TRIFULCACIÓN RÍO YUNA COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
211BALNEARIO LOS NEGRITOS RÍO YUNA COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
212BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
213EMBALSE PRESA DE HATILLO SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
214HERMANO ALONZO EMBALSE PRESA DE HATILLO SÁNCHEZ RAMÍREZREGIÓN CENTRAL
215LOS CAÑONES DE NIGUA SAN CRISTÓBALVALDESIA
216EL PUENTE RÍO NIGUA SAN CRISTÓBALVALDESIA
217LOS MANGLARES ZONA ADENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA SAN CRISTÓBALVALDESIA
218LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSITARIO DE LA UNPHU SAN CRISTÓBALVALDESIA
219PLAY DE LOS TRES MUERTOS NIGUA, CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO SAN CRISTÓBALVALDESIA
220PLAYA LINDA KM.18 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITABO -PISA SAN CRISTÓBALVALDESIA
221TOMA DE AGUA DE LA CAASD SAN CRISTÓBALVALDESIA
222LA PEÑITA DEL RÍO HAINA SAN CRISTÓBALVALDESIA
223EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA SAN CRISTÓBALVALDESIA
224BADÉN KM.40 RÍO HAINA SAN CRISTÓBALVALDESIA
225EL MANANTIAL LOS RIELES RÍO HAINA SAN CRISTÓBALVALDESIA
226LA PLAYA RAFELITO AQUINO PALENQUEVALDESIA
227LA PLAYA DE ÑOÑO SAN CRISTÓBALVALDESIA
228RÍO NIZAO DESEMBOCADURA SAN CRISTÓBALVALDESIA
229CHARCO DE MIGUELÓN COMUNIDAD LA JAGUA SAN CRISTÓBALVALDESIA
230DEBAJO PUENTE RÍO NIZAO SAN CRISTÓBALVALDESIA
231BALNEARIO QUITA SUEÑO, MANOGUAYABO SAN CRISTÓBALVALDESIA
232ARROYO LA URCA SAN CRISTÓBALVALDESIA
233CHARCO GRANCERA MOMBRACA- TAVARES.- ALBA SÁNCHEZ SAN CRISTÓBALVALDESIA
234SALIDA GENERADORA PRESA AGUACATE SAN CRISTÓBALVALDESIA
235LOS CAÑONES DE NIGUA SAN CRISTÓBALVALDESIA
236EL PUENTE RÍO NIGUA SAN CRISTÓBALVALDESIA
237SALTO LA ESTRUCTURA SAN JOSÉ DE OCOAVALDESIA
238EL CANCHÓN SAN JOSÉ DE OCOAVALDESIA
239PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFÉRICA SAN JOSÉ DE OCOAVALDESIA
240L TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS SAN JOSÉ DE OCOAVALDESIA
241EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA SAN JOSÉ DE OCOAVALDESIA
242PLAYA DE SABANA UVERO PERAVIAVALDESIA
243PLAYA MATANZA PERAVIAVALDESIA
244PLAYA LOS ALMENDROS PERAVIAVALDESIA
245PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA PERAVIAVALDESIA
246PLAYA DE PAYA PERAVIAVALDESIA
247PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PERAVIAVALDESIA
248PLAYA SOMBRERO PERAVIAVALDESIA
249CACHÓN DE SOMBRERO PERAVIAVALDESIA
250DEBAJO DEL PUENTE DE DON GREGORIO PERAVIAVALDESIA
251EL DERRUMBAO SALINA PERAVIAVALDESIA
252PLAYA CORBANAL PERAVIAVALDESIA
253CACHÓN DE PAYA PERAVIAVALDESIA
254DEBAJO DEL PUENTE DE LUCAS DÍAZ PERAVIAVALDESIA
255PLAYA SAN RAFAEL BARAHONAENRIQUILLO
256PLAYA DE BAHORUCO BARAHONAENRIQUILLO
257PLAYA AZUL BARAHONAENRIQUILLO
258PLAYA LOS PATOS BARAHONAENRIQUILLO
259PLAYA DE OJEDA BARAHONAENRIQUILLO
260PLAYA EL CALETÓN BARAHONAENRIQUILLO
261PLAYA RÍO CAÑO BARAHONAENRIQUILLO
262PLAYA EL ESTERO BARAHONAENRIQUILLO
263PLAYA SALINAS BARAHONAENRIQUILLO
264PLAYA PARAÍSO LADO DERECHO BARAHONAENRIQUILLO
265EL POZO DE ROMEO PEDERNALESENRIQUILLO
266BALNEARIO RÍO LA PIEDRA PEDERNALESENRIQUILLO
267BALNEARIO EL PASO DE SENA PEDERNALES
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Frank Pacheco

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