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¡Alerta! Vaguada seguirá provocando aguaceros en las próximas 48 horas

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¡Alerta! Vaguada seguirá provocando aguaceros en las próximas 48 horas

Lluvias, aguceros. / Wasif Mujahid.

Santo Domingo.— Una vaguada ubicada en la costa norte del país continuará generando aguaceros al menos hasta el viernes, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología.

La entidad indicó que, ante este pronóstico, siete provincias se mantienen en alerta verde, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines.

Las provincias bajo alerta son Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal.

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Lluvias en varias regiones

Según el informe, este patrón meteorológico persistirá debido a la incidencia de la vaguada, provocando precipitaciones tanto en la costa norte como en zonas del interior del país.

Las lluvias se concentrarán principalmente en provincias del litoral norte como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, así como en demarcaciones del centro del país, entre ellas Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat.

TEMAS: #Aguaceros#clima#Lluvia#Vaguada
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.