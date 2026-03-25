Santo Domingo.— Una vaguada ubicada en la costa norte del país continuará generando aguaceros al menos hasta el viernes, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología.

La entidad indicó que, ante este pronóstico, siete provincias se mantienen en alerta verde, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines.

Las provincias bajo alerta son Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal.

También te puede interesar:

Lluvias en varias regiones

Según el informe, este patrón meteorológico persistirá debido a la incidencia de la vaguada, provocando precipitaciones tanto en la costa norte como en zonas del interior del país.

Las lluvias se concentrarán principalmente en provincias del litoral norte como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, así como en demarcaciones del centro del país, entre ellas Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat.