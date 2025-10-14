Santo Domingo.– Al analizar la temporada de huracanes en el Atlántico 2025, se pueden identificar varias particularidades poco comunes en comparación con otros años.

El estudio abarca desde el 1 de junio, fecha en que inició oficialmente la temporada ciclónica, y refleja un comportamiento atípico en cuanto a temperatura oceánica, trayectorias e intensidad de los fenómenos registrados.

1-Temperatura más baja de lo esperado

Los sistemas tropicales no han encontrado el calor necesario en la superficie del océano para desarrollarse con la fuerza prevista por los expertos en meteorología.

2-Trayectorias alejadas del Caribe

Todas las tormentas formadas en esta temporada se han desplazado hacia el centro del Atlántico, sin afectar directamente el Caribe ni otras zonas habitadas.

3-Alta intensidad en pocos sistemas

De los cuatro huracanes registrados, tres alcanzaron categoría mayor a pesar de las condiciones de cizalladura presentes en el océano.

Erin y Humberto llegaron a categoría 5, mientras Gabrielle alcanzó la 4. Solo Imelda se quedó en categoría 2.

4-Mínima amenaza para poblaciones

Debido a las trayectorias tomadas por los ciclones, pocos representaron peligro para comunidades costeras, lo que ha permitido una temporada sin impactos significativos.

5-Fenómeno atípico en Canadá

Una de las doce tormentas registradas se formó en la zona de Canadá, clasificándose como subtropical al no originarse dentro de la cuenca comprendida entre África, el Caribe y el Golfo de México.

La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, siendo agosto y septiembre los meses de mayor actividad.