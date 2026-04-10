Las intensas lluvias que inundaron la capital y otras provincias la madrugada del miércoles, ocurren a dos meses de haberse instalado el más reciente radar Doppler en Santo Domingo, siendo este el tercero que instaló el Gobierno.

Anteriormente, las autoridades habían inaugurado el de Punta Cana, el 10 de mayo de 2023 y el de Puerto Plata en mayo de 2025. Cada uno en puntos estratégicos para cubrir el territorio nacional.

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Durante las inauguraciones de estos radares, el presidente Luis Abinader enfatizó que la prioridad del gobierno es fortalecer el Sistema Nacional de Alerta Temprana.

De igual modo, ha indicado que, con la red completa, las autoridades ahora pueden predecir con exactitud dónde y con qué intensidad caerán las lluvias, permitiendo evacuaciones preventivas más eficaces.

Sin embargo, los intensos aguaceros de nuevo sorprendieron a la población, cuyas viviendas, en zonas críticas ya estaban inundadas, antes de las 7:00 de la mañana del pasado miércoles.

El presidente Luis Abinader durante la inauguración de un radar Doppler.

¿Fallaron los radares?

El encargado del Departamento de Meteorología General del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Fermín Estévez Amado, explicó que dichos equipos son fundamentales para realizar pronósticos de muy corto plazo, con un margen de entre una y tres horas.

En el caso del evento meteorológico reciente que afectó al Gran Santo Domingo, el funcionario aseguró que el sistema sí funcionó y que se habían emitido alertas para provincias con dos días de antelación.

Sin embargo, indica Estévez Amado, se registró una diferencia significativa entre los valores previstos y los acumulados reales, ya que se estimaban valores de lluvia entre 75 y 100 milímetros, mientras, los acumulados reales oscilaron entre los 300 y más de 400 milímetros.

El representante del Indomet precisó que los informes del tiempo emitidos a las 6:00 de la mañana y 1:00 y 6:00 de la tarde del día anterior al evento mantenían la expectativa de aguaceros de moderados a fuertes.

“Ante la evolución del fenómeno, se emitió un boletín de muy corto plazo a las 4:00 de la mañana, luego de que la dirección del instituto informara sobre la intensidad de las lluvias que ya estaban ocurriendo en la madrugada.

Estévez Amado enfatizó que la utilidad de los radares no estuvo en duda, atribuyendo la falta de preparación de la ciudadanía al horario en que se produjo el fenómeno —durante la madrugada—, lo que dificultó que la población recibiera la información actualizada de último minuto.