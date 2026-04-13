Santo Domingo. – Intensas lluvias acompañadas de granizadas se registran en estos momentos sobre el Gran Santo Domingo, generando preocupación entre residentes y autoridades por la cantidad de agua acumulada en corto tiempo.

De acuerdo con las imagenes, en varias zonas se han registrado aguaceros de moderados a fuertes, con acumulados significativos que han provocado encharcamientos, dificultades en el tránsito y riesgo de inundaciones urbanas, especialmente en sectores vulnerables, especialmenete, en la avenida Charles de Gaulle.

Las precipitaciones están asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional, combinada con altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecen la ocurrencia de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Granizadas registradas durante las intensas lluvias en el Gran Santo Domingo la tarde de este lunes.

En sectores del Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo, ciudadanos han reportado caída de granizo durante los aguaceros, fenómeno poco común que evidencia la intensidad de las condiciones.