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Granizadas sorprenden: reportan fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo

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Granizadas sorprenden: reportan fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo

Santo Domingo. – Intensas lluvias acompañadas de granizadas se registran en estos momentos sobre el Gran Santo Domingo, generando preocupación entre residentes y autoridades por la cantidad de agua acumulada en corto tiempo.

De acuerdo con las imagenes, en varias zonas se han registrado aguaceros de moderados a fuertes, con acumulados significativos que han provocado encharcamientos, dificultades en el tránsito y riesgo de inundaciones urbanas, especialmente en sectores vulnerables, especialmenete, en la avenida Charles de Gaulle.

Las precipitaciones están asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional, combinada con altos niveles de humedad e inestabilidad atmosférica, condiciones que favorecen la ocurrencia de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Granizadas registradas durante las intensas lluvias en el Gran Santo Domingo la tarde de este lunes.
Granizadas registradas durante las intensas lluvias en el Gran Santo Domingo la tarde de este lunes.

En sectores del Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo, ciudadanos han reportado caída de granizo durante los aguaceros, fenómeno poco común que evidencia la intensidad de las condiciones.

TEMAS: #Gran Santo Domingo#Granizadas#lluvias
Fernando Suero

Fernando Suero

Periodista, catedrático universitario, máster en periodismo digital y de datos; articulista de opinión.