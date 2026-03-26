Santo Domingo.– Intensas lluvias registradas la tarde de este jueves generaron inundaciones en varias calles y avenidas de la capital, producto de la incidencia de una vaguada que afecta gran parte del territorio nacional.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta verde para once provincias, además del Distrito Nacional.

Las precipitaciones ocasionaron extensos encharcamientos en distintas vías del Distrito Nacional, dificultando significativamente el tránsito vehicular y provocando ralentización en las principales avenidas. En la provincia Santo Domingo también se reportaron calles anegadas y acumulación de agua en sectores vulnerables.

Las provincias bajo alerta verde son: Monte Plata, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santo Domingo y María Trinidad Sánchez, además del Distrito Nacional.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias persistirán hasta las primeras horas de este viernes, especialmente en las provincias ubicadas en la zona norte del país, debido a la permanencia del sistema atmosférico.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atentos a los boletines oficiales ante posibles cambios en los niveles de alerta y riesgos de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas.