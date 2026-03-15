El exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez calificó como “el juego del año” el enfrentamiento de semifinal entre República Dominicana y Estados Unidos, programado para este domingo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Rodríguez, a través de un mensaje dirigido a los fanáticos, expresó su expectativa por el duelo entre ambos equipos y resaltó el nivel competitivo del encuentro.

“Mañana (hoy) el juego del año. La RD contra los Estados Unidos, qué maldito juego”, expresó al referirse al enfrentamiento de esta noche.

El extoletero también destacó el duelo monticular previsto entre el lanzador estadounidense Paul Skenes y la alineación dominicana, a la que calificó como “el mejor line up del mundo”.

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En sus declaraciones, Rodríguez valoró además el trabajo de Nelson Cruz y Albert Pujols en la conformación y liderazgo del equipo dominicano.

“Ese equipazo hay que darle mucho crédito a Nelson Cruz y a Albert Pujols. La pasión que tiene ese equipo, de arriba abajo, derecho, zurdo, poder, disciplina, base robada”, expresó.

El exjugador también resaltó el ambiente que rodea al conjunto dominicano, mencionando la presencia de figuras históricas del béisbol como Juan Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz, quienes han acompañado al equipo durante el torneo.

Rodríguez invitó a los fanáticos a seguir el partido y la cobertura televisiva previa y posterior al encuentro. “Mañana (hoy) hay que ver ese juego obligado. A las 7:30 empezamos con el pregame, a las 8 el juego y después el postgame”, indicó.

El choque entre República Dominicana y Estados Unidos genera gran expectativa en el torneo, luego de que ambos equipos avanzaran a las instancias decisivas del Clásico Mundial de Béisbol, considerado el principal evento internacional del deporte.