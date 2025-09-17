Alexander Ogando toma la recta final en la carrera preliminar en el Mundial de Atletismo.

El velocista Alexander Ogando se lució la mañana de este miércoles en el Campeonato Mundial de Atletismo para avanzar a la semifinal de los 200 metros planos, la cual se correrá este jueves a las 8:02 a.m. (hora dominicana).

Ogando mostró el destello de su velocidad, cruzando la meta 20.10 segundos para colocarse a un paso de la meta que se ha propuesto: subir al podio en Tokio, Japón.

El pupilo de la leyenda Félix Sánchez, superó al sudafricano Wayde Van Niekerk, quien quedó segundo con tiempo de 20.19 y al suizo Timothé Mumenthaler, que finalizó tercero con 20.39.

La esprintada de Ogando, quien salió en el carril tres y se presentó a la pista con cabello teñido de rubio, le valió para registrar la mejor octava marca de la semifinal, cronometrando mejor tiempo que figuras como el jamaiquino Adrian Kerr (20.13) y al campeón olímpico Letsile Tebogo (20.18).

El líder de toda la ronda preliminar lo fue el jamaiquino Bryan Levell, quien cerró con 19.84 segundos. El campeón del mundo de los 200 metros en 2023, Noah Lyles, dominó su heat pero corrió para el mejor cuarto tiempo con 19.99.

Previo al Mundial, Alexander se mostró desafiante al señalar que no le temía a los veloces Lyles y Tebogo.

Señaló que su principal objetivo es colgarse la medalla de oro, sin importar los rivales en la pista.

“Como todo el mundo, ando buscando la medalla de oro. Yo voy por el oro y algunos récords que hay que romper, con Dios mediante, espero tener la victoria y la oportunidad”, dijo para Olympics.com durante la parada de la Diamond League en Bruselas, lo cual sirvió como previa para el al Campeonato del Mundo 2025.

Pese a que corrió en los 400 metros planos, prueba en la que registró 45.59 (séptimo de su serie), su enfoque en todo momento ha sido entregarlo todo en los 200 metros, modalidad donde ha exhibido su mejor destreza, lo que le ha valido para adjudicarse dos trofeos en la Liga Diamante.

Lidio Féliz no pudo avanzar tras registrar 20.63 segundos, quedando séptimo en su heat.