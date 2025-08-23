Alexander Ogando levanta la bandera dominicana y un ramo de flores, mostrando su alegría tras conquistar la parada de la Liga Diamante en Bruselas, Bélgica.

Alexander Ogando tiene un par de cosas que demostrar en lo que resta de año en los 200 metros planos: casarse con la gloria en la final de la Liga Diamante y subir al podio en el Campeonato Mundial de Atletismo.

Ambos objetivos son para conquistarlos en menos de un mes, la parada final de la Liga Diamante, el 28 de agosto en Zúrich, Suiza, mientras que el Mundial de Atletismo será entre el 13 y 21 de septiembre en Tokio, Japón.

Ogando, quien se disfrutó su segunda conquista de una parada de la principal liga de atletismo, señaló que debía seguir preparándose para los próximos retos que les vienen.

Alexander Ogando ha registrado su mejor marca personal en 19.86 y se prepara para futuros desafíos

“Volveré a la concentración y de allí iremos a Zúrich para competir en la final, donde el resultado dependerá de Dios”, dijo el nativo de San Juan de la Maguana tras registrar 20:16 segundos en la competencia que se efectuó en Bruselas, Bélgica.

Lo sucedido el viernes para Ogando fue una muestra de las garras que tiene el dominicano disfrute previo a días de intensidad y arduo trabajo que les vienen.

“Salimos aquí para luchar de nuevo y demostrar que estamos aquí”, expresó el medallista olímpico y mundial en la modalidad de relevos mixtos, tras liderar la carrera donde superó al estadounidense Robert Gregory, quien finalizó segundo con 20.19 segundos, seguido del nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike, que ocupó el tercer puesto con 20.29 segundos.

Alexander Ogando se mostró satisfecho con sus resultados.

“La carrera estuvo muy bien. Estoy contento de haber podido ganar, ya van dos, y le doy gracias a Dios por ello y por darme otra oportunidad”, indicó el velocista.

La mejor marca que ha registrado Ogando en su carrera es 19.86, la cual la ha obtenido en dos ocasiones, el 25 de agosto del año pasado en Polonia y el pasado pasado mes de mayo en Florida.

El principal velocista de los 200 metros de la región tendrá que emplearse más a fondo en sus próximos compromisos para alcanzar las metas propuestas y vencer a sus rivales de élite mundial.

En 2024

El año pasado Alexander culminó en el quinto puesto durante la final de la Liga Diamante que se desarrolló en Zurich, tras registrar 19.87 en la carrera que fue dominada por el botsuano Letsile Tebogo, quien cronometró 19.55, dejando detrás a los estadounidenses Kenneth Bednarek (19.57) y Erriyon Knighton (19.79).

En los Juegos Olímpicos de París, llegó quinto con 20.02 segundos.

Con una colaboración del periodista David A. Hernádez.

