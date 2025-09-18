Alexander Ogando: “Pude terminar con fuerza”

El dominicano Alexander Ogando se agenció un puesto en la final de los 200 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo, que se desarrolla en Tokio, Japón.

Con un tiempo de 19.98 segundos, Alexander ocupó el segundo lugar de la primera serie semifinal, quedando 10 décimas detrás del estadounidense Kenneth Bednarek, quien dominó la carrera con tiempo de 19.88.

El nativo de San Juan de la Maguana tuvo que apretar el paso en los últimos 25 metros de la carrera para quedar dentro de los ocho finalistas que se verán las caras este viernes a las 9:06 de la mañana (hora dominicana).

“Tuve un comienzo lento pero terminé con fuerza y aseguré el segundo puesto automático”, manifestó Ogando tras la carrera.

El pupilo de Féliz Sánchez destacó cuáles han sido las claves que lo han llevado a colocarse dentro de la élite del atletismo mundial.

“La Disciplina, dedicación, concentración y seguir a mi entrenador, eso es lo que me ha llevado tan lejos en este deporte”, expresó Ogando, quien corrió en el séptimo carril.

El veloz caribeño no ocultó sus emociones de estar en su tercera final en un Mundial de Atletismo. La primera vez que participó fue en Oregón, donde culminó quinto, con marca de 19.93 y en la pasada entrega en Budapest, finalizó séptimo con tiempo de 20.23 segundos.

“Estoy feliz de estar entre los mejores hombres del mundo”, sostuvo sobre sus actuaciones.

En la recién concluida temporada de la Liga Diamante, Ogando se adjudicó la parada que se efectuó en Bélgica, cronometrando 20.16.

En la final de la Liga Diamante, culminó tercero con marca de 20.14.

Duros rivales

El estadounidense Noah Lyles registró el mejor tiempo de toda la semifinal y por demás el mejor tiempo que se ha establecido esta temporada en los 200 metros planos con marca de 19.51.

Lyles presentó una cómoda carrera para avanzar a la final e ir en defensa de su doble título mundial, con los conquistados en los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2023.

“Sabía que iba rápido al salir de la curva, pero no esperaba 19.51. Esperaba 19.60 o 19.70. La final va a ser mágica”, dijo Lyles, al terminar la carrera.

En la final también estarán el jamaiquino Bryan Levell (19.78) y el botsuano Letsie Tebogo (19.95).