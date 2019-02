Como si no fuera suficiente con el ambiente heredado de 2018 y el aluvión de acusaciones de acoso contra muchas de sus figuras dominantes, ni posterior la propuesta para crear la fallida categoría de ‘Mejor Película Popular, la polémica contratación de Kevin Hart como presentador, autor de mensajes de alto prejuicio homofóbico en Twitter , la inentendible decisión de no permitir la actuacion de los nominados a Mejor Canción, (que de no ser por la regada que se dio Lady Gaga y que obligo a que al final si actuarán todos los nominados), ahora llega el último episodio de la larga hilera de desvergüenzas: la Academia quiere premiar la Mejor Fotografía, Montaje, Cortometraje de Ficción y Maquillaje y Peluquería de….. anuncios publicitarios.

Importantes figuras de la dirección, la producción y de técnicos, han suscrito un documento que rechaza la corruptela que implica premiar anuncios comerciales en el marco del ceremonial supuestamente más importante del cine mundial.

Los directores que rechazan esa premiación incluyen a: Martin Scorsese, Spike Lee o Quentin Tarantino, directores de fotografía como Deakins o Luzbeki, responsables de efectos visuales, y un largo etcétera, en una carta en la que cosideran que se trata de un paso atrás en esta decisión alocada y que juega en contra de la propia Academia.

La comunicación

Una carta abierta a la Academia de las Artes y las Ciencias y a los Productores de la 91ª Gala Anual de los Premios de la Academia:

Hoy lunes, 11 de febrero de 2019, John Bailey, Presidente de la Academia, anunció que las entregas de los Oscars a Mejor Fotografía, Montaje, Cortometraje de Ficción y Maquillaje y Peluquería, no serían dados en directo, sino durante una pausa publicitaria. Esta decisión fue tomada para reducir la duración de la gala de 4 horas a 3 horas. La mala respuesta a esta decisión, sobre todo por parte de líderes de la industria, evidencia que aún no es tarde para volver atrás.

La Academia fue fundada en 1927 para reconocer la excelencia en las artes cinematográficas, inspirar imaginación y ayudar a conectar el mundo a través de las películas. Desafortunadamente, nos hemos alejado de este objetivo, poniendo por delante un entretenimiento más que una celebración de nuestro arte y la gente que hay tras él.

Relegar estas profesiones a un estatus menor es un insulto a todos los que hemos entregado nuestras vidas y pasiones a nuestra profesión. El director de la gala, Glenn Weiss, ha declarado que elegirá los momentos más emotivos de los discursos de estos 4 ganadores para luego mostrarlos durante la gala, y eliminará cualquier con comentario de los presentadores, además de la lista de nominados de cada una de estas cuatro categorías.

Consideramos que este recorte y censura por parte de la Academia va en contra de la misión y el espíritu de esta. Desde su origen, la retransmisión de los Oscars ha sido alterada muchas veces para mantener el formato fresco y actual, pero nunca sacrificando la integridad de la misión principal de la Academia. Cuando el reconocimiento de esas personas responsables de crear un cine asombroso es menor que el resto, y encima por la propia institución que busca protegerlos, ya no estamos ante el espíritu de celebrar las películas y el cine como un arte colaborativo.

Citando a nuestro amigo y compañero Seth Rogen, “¿Qué mejor manera de celebrar logros en el cine que NO honrar públicamente a las personas cuyo trabajo es, literalmente, filmar cosas?”.

