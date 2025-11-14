Santiago Matías (Alofoke) adelantó que evalúa dar un paso definitivo fuera de la cabina para enfocarse en nuevos formatos audiovisuales y en su próxima incursión en el cine, justo cuando su plataforma atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente.

Durante declaraciones ofrecidas en Sin Filtro, Matías explicó que su carrera está evolucionando hacia nuevas líneas creativas:

“No descarto volver a la cabina, pero estoy en otra etapa. La Casa de Alofoke 2 marcó un antes y un después”, expresó.

“Velocidad”: el nuevo hit de Alofoke Music que sube como espuma

El éxito más reciente del sello Alofoke Music, titulado “Velocidad”, continúa escalando posiciones y actualmente ocupa el #2 del Top 100 de Apple Music República Dominicana.



El tema, producido por el sello, reúne un poderoso lineup de artistas urbanos: NYG, Messiah, YK It’s Junaa, Tali Goya y Luz Baja, una combinación que ha captado la atención del público por su energía, flow competitivo y presencia digital.

“Velocidad” se suma a la lista de canciones que han nacido dentro de La Casa de Alofoke 1 y 2, un formato que se ha convertido en una verdadera fábrica de hits con artistas como La Gigi, Don Miguelo, Crazy Design, Shadow Blow, entre otros talentos que han logrado viralizar cada lanzamiento salido del reality.

Un reality que transformó el entretenimiento dominicano

LCDA2 ha roto récords de audiencia, impulsado transmisiones 24/7 y conectado a millones de espectadores diarios, consolidándose como uno de los fenómenos digitales más fuertes de la región.

Para Alofoke, la segunda edición marcó una diferencia clave respecto a la primera:

“Hay un antes y un después. Esto ya es otro nivel”, afirmó.

Alofoke se prepara para el cine

Además de la música y el streaming, Santiago Matías confirmó que trabaja en su entrada formal al cine para 2026. El empresario adelantó que tiene varios proyectos en desarrollo que buscan trascender fronteras y expandir su rol como creador de contenido hacia producciones de mayor escala.

Su salida progresiva de la cabina responde precisamente a este crecimiento: una etapa donde el enfoque ya no está únicamente en la radio, sino en proyectos que combinan audiovisual, música, entretenimiento digital y cine.