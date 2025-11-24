Caramelo en serie internacional; sale de LCDA2 temporalmente

El fenómeno digital Caramelo, conocido como “El Soltero del Momento”, dio un paso importante hacia la expansión de su carrera tras recibir la confirmación para participar en un casting de una serie internacional, oportunidad que podría catapultarlo a nuevos escenarios dentro del entretenimiento global.

Según informó Santiago Matías, la noche del domingo, la producción internacional viajó directamente a República Dominicana para reunirse con el creador de contenido, reafirmando la seriedad del proyecto. Debido a la magnitud de esta oportunidad, Caramelo recibió el permiso oficial para ausentarse temporalmente de La Casa de Alofoke 2 (LCDA2).

Si el proceso continúa avanzando de manera positiva, el año 2027 podría ser el debut de Caramelo en una serie internacional, marcando un antes y un después en su trayectoria.

Mientras tanto, el influencer regresará a la competencia el martes 24 en la noche, retomando su participación. Actualmente se encuentra en la sexta posición, respaldado fuertemente por sus seguidores, quienes continúan enviando Superchats y muestras de apoyo en este momento crucial.

Con esta oportunidad, Caramelo consolida su rápido ascenso, proyectándose más allá del reality y abriendo puertas hacia un futuro prometedor en la industria del entretenimiento.