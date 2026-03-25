Tras una intensa competencia que acumuló más de 140 ofertas y superó con la base inicial de $13,500 USD, Alofoke logró asegurar que esta pieza histórica permanezca en su tierra de origen.

Santiago Matías «Alofoke» se alzó como el ganador de la subasta con la chaqueta, por la cifra de $112,060 USD del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En un movimiento que ha paralizado al mundo del coleccionismo, el empresario Santiago Matías «Alofoke» se alzó como el ganador de la subasta oficial de la MLB, adquiriendo por la impresionante cifra de $112,060 USD la legendaria chaqueta dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Tras una intensa competencia que acumuló más de 140 ofertas y superó con la base inicial de $13,500 USD, Alofoke logró asegurar que esta pieza histórica permanezca en su tierra de origen.

Esta prenda equivalente a los 6.7 millones de pesos dominicano, convertida en el objeto más codiciado de la temporada, se distingue por llevar con orgullo la bandera tricolor y los nombres de algunos de las superestrellas que la hicieron brillar.

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La chaqueta fue protagonista de los momentos de euforia en el dugout dominicano, siendo vestida tras cada jonrón por figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez, así como por los talentosos Junior Caminero, Oneil Cruz, Austin Wells y Ketel Marte, representando la identidad y el fuego caribeño que caracterizó al equipo.

La subasta, que cerró este 24 de marzo, despertó un interés masivo, pero la misma no solo era una simple pieza de tela, sino que es considerada una reliquia de la «resistencia tricolor», cargada de simbolismos relacionados al Clásico que unieron al pueblo dominicano en cada etapa del torneo.

La adquisición por parte de Alofoke garantiza que este símbolo de patriotismo no termine en manos extranjeras, sino que sea preservado como un trofeo de la unidad nacional.