El viaje hacia la vejez, el viaje hacia esa “Vejecia de los honores” descrita por Baltasar de Gracián en su obra magna, “El criticón” (1657), en donde la ancianidad se divide en la Vejecia de los honores y la Vejecia de los horrores, no puede instaurarse en China, porque allí llegar a viejo convierte al ser humano en sujeto honorable y bastión cultural, a través de la “Ley de Protección de los Derechos e Intereses del Anciano”, que responsabiliza a los hijos adultos de proveer las necesidades espirituales de sus padres.

Pero en este Occidente que sufrimos, el culto a la juventud hace del botox y la figura (esa cáscara que recubre los huesos) una sagrada aspiración; porque ser viejo en Occidente es arribar a las soledades e invisibilidades que cubre al ser humano y en ese estadio biológico se comienzan a vivir las exclusiones y alejamientos —sobre todo en la esfera social— donde los cultos se le rinden a los cuerpos inmaculados y a la belleza; propiciándose maratones de cirugías para cortar arrugas, senos caídos, vientres y nalgas grasientos. Y los viejos que superviven como parte de una intelligentsia privilegiada y fueron dioses aplaudidos en sus años de esplendor, sienten más hondamente ese pesar, esa separación, esa arritmia que los desvincula y ahoga en la soledad.

Y todo para tratar de obviar que, al saborear la vejez, se asustan las angustias y la evocación arropa los instintos, tornándolos blandos, llenos de júbilo y pretenciosas epifanías; todo para tratar de ocultar que saborear la vejez es revivir los entornos y ver crecer los trinos, dilatando los colores y alejando los temores por la muerte.

Sí, al saborear la vejez la agonía de la vanidad deja de ser espejo, presencia tartufa, simulacro de vida; convirtiendo el amor en una extensa sábana que arropa y cobija.

Al saborear la vejez dejamos de lado la frenética lucha del poder y una placentera paz nos acaricia como un inmenso gozo, retornando a las sonrisas del recuerdo como olas esplendorosas. Así, las voces y risas de los nietos nos avisan que nuestros genes flotarán en el espectro de los tiempos, acorralando las promesas y deshaciendo como espuma todo aquello que quebró los sueños.

Llegar a la vejez es alcanzar una dimensión de transparencia, donde el anciano se convierte en un ser limpio, en un ente que la historia absorbe. Entonces, Dios aguarda la despedida final para tender la mano y abrir los ojos al horizonte de la alegría. Por eso, de nada valdrán las máscaras y los subterfugios, porque la vejez llega como una ráfaga de polvo y cera, abriendo puertas que se creían disueltas.

La vejez es un ciclo de vida donde los días desembocan en el infinito…