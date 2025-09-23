Ambientalistas consultados por El Nacional expresaron su rechazo a la instalación de una nueva barcaza energética en la playa Los Negros, en Azua, anunciada por el Gobierno.

Al señalar que esta nueva barcaza, que se suma a otras dos que operan en el lugar, viola la Ley de Áreas Protegidas 202-04, el ambientalista Luis Carvajal explicó que las embarcaciones operan en la zona de amortiguamiento de un refugio de vida silvestre.

“El esquema de las operaciones no es compatible con el área en que funcionan”, señaló.

Luis Carvajal alerta sobre peligro a manglares y manatíes debido a operaciones de barcazas eléctricas

Carvajal deploró que se desconozca el permiso ambiental que aprueba las operaciones e informó que la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que preside, realizará un descenso en el lugar.

Zona de manatíes

El ambientalista señaló que las operaciones de las barcazas eléctricas ponen en peligro los manglares de Puerto Viejo, que son “sumamente frágiles”. Significó, además, que el área es un espacio de reproducción de manatíes y de gran biodiversidad costero-marina.

De igual modo se expresó la bióloga Ángela Guerrero, quien recordó que tanto los residentes de zonas aledañas como la comunidad científica y ambiental dominicana se han manifestado en contra de la operación de las barcazas en la referida playa.

“Está claro que el Ministerio de Medio Ambiente es parte del desbarajuste institucional que prevalece en el actual Gobierno”, declaró.