Los médicos y otros empleados del hospital Doctor Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, amenazaron este martes con extender de manera indefinida el paro de 48 horas, iniciado ayer en reclamo del pago de 60 millones de pesos por concepto de siete meses de salarios atrasados.

El doctor Luis Peña Núñez, presidente de la regional del Colegio Médico Dominicano (CMD) en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, dijo que “Si no hay pago no hay trabajo” y emplazó al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, atender sus reclamos.

“El paro podría ser levantado hoy para dar 24 horas a las autoridades para que atiendan nuestros reclamos, de lo contrario, el jueves retomaremos la lucha por tiempo indefinido en el hospital Vinicio Calventi”, precisó.

Al paro se han sumado médicos, bioanalistas, enfermeras y otros profesionales de la salud, quienes tienen atrasado el pago de siete meses de salarios, situación que ha motivado que el CMD haya hecho paros escalonados desde la semana pasada, solo atendiendo a pacientes de emergencias.

Peña Núñez deploró que médicos y demás empleados tengan siete meses laborando sin cobrar sus salarios, y que eso lo que hace es acumular deudas, “ansiedad y depresión, mientras la dirección del hospital sigue con promesas vanas”.

El dirigente del CMD anotó que el director del centro de salud inventa todo tipo de fábulas o cuentos, “pero los bancos, prestamistas, colegios, colmados y otros, no creen que tenemos siete meses sin cobrar nuestros salarios”.

Dijo que en reiteradas ocasiones han denunciado que la actual administración del hospital Calventi incurría en irregularidades y mal manejo de los fondos, “porque los hacía a sus anchas, pero las autoridades de salud nada hicieron por frenar las malas inconductas”.

“Pedimos al presidente Danilo Medina, al ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas y al director del SNS, Chanell Rosa Chupani, no hacerse cómplices de la irregular situación, de cuyas pruebas hemos remitido y que se arrastran desde hace varios años”, precisó Peña Núñez.

Afirmó el doctor Peña Núñez que las autoridades deben intervenir el hospital, que dice está desgastado por las malas administraciones y la actual que ha sido un total fracaso.

Expuso que “ese estilo de usura que aplica la administración del hospital Vinicio Calventi, sólo busca no pagar los salarios atrasados a los médicos y otro personal, no saldar las deudas de guardias presenciales de 14 meses, no pagar el 15% de aumento salarial que se debe aplicar en enero del 2020, y seguir acumulando más de 500 millones de pesos a los suplidores, que genera déficit en el suministro de medicinas y reactivos para laboratorios”.