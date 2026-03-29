¡Sin filtros! Américo Celado arremete contra Soriano y Jay

¡Fuego!

El periodista Américo Celado, en el espacio Inside Deporitvo, le entró sin compasión a Gilberto Soriano y al Jay Payano. ¡Sopla!

¡Esgrima!

Las críticas de Ameriquito vienen porque entiende que le hicieron “capú y no te abaje” a Luis Criprián, ex jefe de la Federación de Esgrima.

¡Duro!

Celado también le dió unos “cajetazos” y le abrió fuego al Jey Payano, ex ministro de Deportes, aunque son “amiguitos”.

¡Acabó!

Ameriquito a quien quemó de verdad fue a Gilberto Soriano, nuevo incúmbete de la Federación Dominicana de Esgrima. ¡Mamacita!