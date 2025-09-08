Dominicanos están listos para enfrentar a Jordania este martes en partido amistoso

Santo Domingo.- La selección de fútbol de República Dominicana está lista para enfrentar a su similar de Jordania, en un partido amistoso que se disputará este martes en Amán, la capital jordana, y que será transmitido por CDNDeportes.

Los dominicanos jugarán dicho amistoso sin varias de sus figuras y con la baja del mediocampista Peter Federico González, que estaba en la convocatoria, pero que al final no pudo realizar el viaje al país del Medio Oriente.

También puede leer: Fútbol: Tras el partido ante Jordania, República Dominicana chocará contra Uruguay

El equipo que dirige el argentino Marcelo Neveleff también tiene en agenda otro amistoso en la fecha FIFA de octubre, ante el seleccionado de Uruguay.

Entre los jugadores convocados por Neveleff figuran el mediocampista del O´Porto de Portugal, Pablo Rosario, el defensa del Betis, Junior Firpo, y Juan familia Castillo, quien milita en la Eredivise, Holanda.