Fútbol: Tras el partido ante Jordania, República Dominicana chocará contra Uruguay

Los dominicanos, dirigidos por el argentino Marcelo Neveleff, verán debutar con la absoluta al carrilero Peter González, al extremo Juan Familia Castillo y al central Noah Dollemayer.

Santo Domingo.- La selección de fútbol de República Dominicana jugará este martes un partido amistoso ante Jordania, y en la fecha FIFA de octubre hará lo mismo contra Uruguay, dos escuadras que tienen sus boletos asegurados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el próximo año.

Los quisqueyanos, dirigidos por el argentinos Marcelo Neveleff, ya están en Jordania para disputar el encuentro de fútbol a partir de la 1:00 de la tarde, hora dominicana.

También puedes leer: Fútbol: Neveleff da a conocer lista de convocados para enfrentar a Jordania en partido amistoso

Mientras, el partido ante Uruguay se jugará el 10 de octubre, en Malasia, según fuentes de ambas federaciones.

Jordania y Uruguay ya están clasificados para el próximo campeonato mundial de fútbol, que se disputará el próximo año.

De su lado, los dominicanos se preparan para disputar la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), en la que los dirigidos por Neveleff competirán en la Liga A, también el próximo año.