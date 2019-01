La reconocida coach personal trainer Nicole Canahuate, anuncia la amplitud de su local de entrenamiento personalizado y grupal 2FIT2Quit by Nickyfitmom, que ya tiene dos años de funcionamiento en la plaza Mariel Elena.

“Es otra meta cumplida la creación de un espacio más amplio, acogedor y con nuevas clases grupales como Show Dance, Boxing, Strength Fusion, Xco,Gun-eX y pesas para hacer del entrenamiento una experiencia única”, dijo la entrenadora.

Logros a nivel físico

“Mi pasión es ver los logros a nivel físicos y emocional en mis clientes, me place saber que por medio de mi trabajo puedo transformar vidas y siempre me he sentido muy comprometida en guiarles para que puedan a ver los resultados esperados”, destacó. Hoy 2FIT2Quit cuenta con un lugar más amplio para todo el que quiera lograr una meta física y disfrutar de un estilo de vida más saludable. Cuenta también con tienda de ropa deportiva y suplementos. Concluyó Canahuate.