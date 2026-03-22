Ana Beatriz junto a su padre Rubby Pérez en su fiesta de 15 años.

Ana Beatriz Pérez Reynoso, hija del fallecido cantante Rubby Pérez y de la diseñadora Michelle Reynoso, rememoró la celebración de sus 15 años y la última felicitación que recibió de su padre en ese día especial.

A través de su cuenta de Instagram, la adolescente compartió un carrete de fotos del festejo y un video en el que su padre le cantaba cumpleaños feliz y le deseaba lo mejor, recordando que este momento ocurrió hace un año.

Confesó que al momento de cumplir sus 15 años pensaba que sería una etapa de felicidad y sueños; sin embargo, se transformó en una de las pruebas más difíciles de su vida.

«Justo hoy, hace un año, mi papá me sacó a la luz, a esa misma luz de la que me protegió durante tanto tiempo… por el mismo motivo que seguimos enfrentando desde que partió de este mundo», agregó.

La joven aseguró que tuvo que enfrentar «un mundo donde muchas veces la crueldad supera a la empatía, donde el morbo pesa más que el respeto, y donde hay personas que no miden el daño que pueden causar con tal de hacerse notar. Un mundo capaz de destruir vidas, familias y todo lo que encuentra a su paso. Y aunque duele, esta ha sido la realidad que me ha tocado vivir».

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No obstante, destacó que está agradecida con Dios por la fortaleza y firmeza que ha recibido. «¡Aquí seguimos! Mas fuerte cada día, y yo decidida a no perder la luz que mi papá siempre quiso proteger».

La última felicitación de su padre

En otra publicación, Ana Beatriz compartió el video de la última felicitación de su padre, Rubby Pérez, en el que reveló cuánto extraña recibir sus saludos.

«Esta fue la última felicitación que recibí de parte de mi papá. Te amo papi y extraño tus ‘Happy Birthday’ mal pronunciados», escribió.

En el video, Rubby Pérez le canta cumpleaños feliz y le dedica un mensaje especial por sus 15 años.

«Un día como hoy yo estaba muy asustado… llegabas tú al mundo y yo estaba recontra súper asustado», inició, deseándole bendiciones.

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El cantante expresó su emoción por verla convertirse en una señorita y afirmó que espera tener más años de vida para verla alcanzar sus metas.

«Me siento feliz que ya casi eres una señorita. Espero que el Señor me dé larga vida para poder llegar a verte graduarte, ¡wow!, casarte. El Señor te bendiga, tener hijos… a ver si el Señor me da vida».

Además, le agradeció por sus muestras de afecto y le deseó que disfrutara su fiesta junto a su madre, abuela y amigas.

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«Estoy feliz por ti. Espero que hoy te diviertas mucho con tus amigas que van para allá. Disfrútalo mucho al lado de tu mami y tu abuelita. Y gracias por darme tanto amor y cariño. Que Dios te bendiga, feliz cumpleaños y ojalá que cumplas muchos años más de vida».

Su reacción ante comentarios negativos

Además, en sus historias de Instagram, aseguró que los comentarios negativos sobre su historia familiar no la afectan y que los percibe como un impulso para seguir adelante.