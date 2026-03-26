Carnaval: una despedida a la carne que se convirtió en fiesta

Cada año, en distintos puntos del planeta, ciudades enteras se transforman en escenarios de color, música y desborde colectivo con la llegada del carnaval, una de las expresiones más antiguas y vibrantes de la cultura popular universal.

Detrás del esplendor de sus desfiles, la creatividad de los disfraces y la energía de las comparsas, subyace una raíz histórica profundamente vinculada a la tradición cristiana y a las prácticas sociales de la Europa medieval.

El término “carnaval” tiene su origen en el latín medieval “carne levare” o “carne vale”, expresiones que aluden a la idea de “quitar la carne” o “despedirse de la carne”, lo que define el sentido original de la festividad.

Se trata del período previo a la Cuaresma, los 40 días del calendario cristiano dedicados al ayuno, la abstinencia y la introspección espiritual que anteceden a la Pascua.

En ese contexto, la Cuaresma imponía normas estrictas, especialmente en la alimentación, limitando el consumo de carne y promoviendo una vida sobria.

El carnaval emergía, entonces, como la última licencia antes del recogimiento. Era el tiempo de los excesos permitidos, de la mesa abundante, de la risa sin medida y del desenfado social.

Con el paso de los siglos, aquella práctica fue mutando, adaptándose a los contextos culturales de cada región.

En Europa, el carnaval adquirió formas más estructuradas, con máscaras, bailes de salón y rituales simbólicos que jugaban con la identidad y el anonimato, mientras que, en América Latina y el Caribe la celebración se enriqueció con la herencia africana e indígena, dando paso a manifestaciones cargadas de ritmo, color y una fuerte carga simbólica.

Hoy, el carnaval ha desbordado su origen religioso para consolidarse como un fenómeno cultural de alcance global. Desde la grandiosidad de los desfiles brasileños hasta la intensidad rítmica del Caribe, la fiesta se erige como una plataforma de identidad, creatividad y cohesión social.

Sin embargo, más allá del espectáculo, el carnaval conserva en su esencia aquella idea primigenia, una despedida simbólica a los excesos antes de la pausa.

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Una tradición que, a pesar del paso del tiempo, sigue convocando multitudes en torno a celebraciones, aunque sea por unos días, porque esa es la alegría de estar vivos.

Sello dominicano

En la República Dominicana, la celebración adquiere matices propios, donde la sátira social, la crítica política y la reafirmación de lo popular se mezclan con la música y el colorido de personajes emblemáticos. Cada provincia imprime su sello, convirtiendo el carnaval en un espejo de la diversidad cultural del país.

Así, entre historia, tradición y reinvención constante, el carnaval sigue siendo mucho más que una fiesta, es un lenguaje colectivo que narra quiénes somos, de dónde venimos y cómo, incluso en medio de las restricciones, el ser humano siempre encuentra una forma de celebrar la vida.