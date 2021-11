Ana Belén «Es muy bueno mirarse al espejo cada día»

Al pasar de los años la cantante y actriz española Ana Belén sigue con la misma energía de cuando a los 13 años fue invitada a cantar a un programa de radio.

57 años después continúa con un tren de trabajo que la mantiene ocupada en el teatro, el cine y la música.

Para una mujer que a los 13 años de edad grabó su primer disco, a los 14 hizo su primera película y a los 15 ya estaba en el teatro, esa vida agitada no es nada del otro mundo.

“A los 15 años tomaba clases de teatro, hacía dos funciones diarias, a veces salía del teatro y me iba al whiskie jazz a escuchar música y luego terminaba en una discoteca en la Gran Vía, bailando como loca, y a la mañana siguiente me iba a un cursillo de teatro”, le explicó al animador Pablo Motos en una distendida entrevista ofrecida este martes en el programa “El Hormiguero”, de Antena 3.

Motos la cuestionó sobre si le preocupa el paso del tiempo y la actriz de 70 años fue tajante: “No, nada…”.

Aunque Ana Belén aseguró que “a todos nos gustaría hacernos mayores siendo cuanto mínimo interesantes y creo que se puede, siempre y cuando sigas teniendo curiosidad, siempre cuando te interese la gente, no solo la de tu generación, la gente más joven, que sé que saben mucho más que yo”.

Motos se confesó con ella al revelarle que tiene un conflicto con el paso del tiempo, porque siente que la vida va muy rápido, a lo que la artista respondió que el tiempo pasa rápido en la gente que trabaja mucho.

“A mí se me pasa muy rápido por eso, afortunadamente terminas un proyecto y ya tienes otro en mente o te están llamando para incorporarte a otro, eso también hace que el tiempo se acorte”, aseguró.

Aclaró que tampoco los años llegan de golpe cuando te ves al espejo todos los días. “Esto te va pasando poco a poco, una se va mirando en el espejo cada día, no es que te pasas unos años sin mirarte y de repente me despierto y me encuentro con esta señora que soy ahora, creo que es muy bueno mirarse al espejo cada día”.

Pablo Motos entrevista a la cantante y actriz Ana Belén.

Sobre ese afán de competencia que se observa en algunos actores jóvenes con los veteranos dice que nunca vivió la experiencia, al considerar que es mejor empujar todos hacia el mismo objetivo.

“Yo no lo he vivido y he sido muy joven cuando comencé en el teatro y he estado al lado de actores mayores. Quizás porque en esta profesión o vamos todos a una, o no sirve nada lo que hagamos”, destacó.

La afamada cantante dijo que en cualquier proyecto, ya sea en una película o en un programa de televisión, no caben rivalidades “porque toda esa energía es la que se necesita para sacarlos adelante”.

También puedes leer: Ana Belén decidió ser artista para dar una vida mejor a su familia

Eva contra Eva

La intérprete de La puerta de Alcalá está de vuelta en el teatro con la obra “Eva contra Eva”, un texto de Pau Miró, dirigido por Silvia Munt, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, bajo la producción de la compañía Pentación, de Jesús Cimarro.

Es una versión libre de “Eva al desnudo” (1950), la película de Joseph L. Mankiewicz con Bette Davis y Anne Baxter que narra cómo una joven actriz prácticamente entierra en vida a la diva veterana.

Su papel es el de esa mujer mayor que se ve obligada a interpretar a su vez a una actriz que no asume el paso del tiempo.

“Y ella dice ‘me parece una gilipollez estar hablando del paso del tiempo, es muy tópico, no me interesa hacer ese personaje’. Toda esa reflexión de las historias que se pueden escribir para nosotras que ya tenemos una edad y de lo interesantes que podemos ser para un escritor, para un guionista, para un autor, o lo no interesante que podemos ser”, dijo.

EL DATO

Ana Belén 70

Ana Belén sacó al mercado, el pasado mayo, un disco recopilatorio que recorre sus 50 años de carrera musical, disponible en todas las plataformas de música digital.

“Ana Belén 70” contiene 70 canciones, entre las que hay éxitos memorables como “Contamíname”, “Arde París”, “Derroche”, “Un vestido y un amor”, “España camisa blanca de mi esperanza”, “Desde mi libertad”, “Lía” o “No sé por qué te quiero”.