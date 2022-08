Venecia (Italia), (EFE).- El Lido veneciano se convierte a partir de este miércoles en un gran desfile de estrellas que llenarán de glamour la alfombra roja del Festival de Venecia, por la que pasarán Timothée Chalamet, Penélope Cruz, Ana de Armas, Harry Styles, Cate Blanchett o una de las grandes divas del cine, Catherine Deneuve.

Serán once días en los que todas las miradas se centrarán en esta isla desde la que se divisa en la lejanía la majestuosa Venecia y en la que Thomas Mann ambientó su “Muerte en Venecia».

Aquella elegancia de comienzos del XX se ha cambiado por el glamour y el brillo de las estrellas de cine, que desfilan a un kilómetro exacto del Grand Hotel des Bains, rodeados de palacetes tan encantadores como decadentes.

Los primeros en hacerlo serán Adam Driver y Greta Gerwig, protagonistas de “White Noise”, de Noah Baumbach, el filme que inaugurará una 79 edición que además marca los 90 años del festival de cine más antiguo del mundo.

Una primera jornada en la que compartirán protagonismo con Catherine Deneuve, que recibirá el León de Oro de honor por una carrera plagada de éxitos que le han convertido en “un símbolo del cine francés, una diva eterna y un verdadero icono” del cine, en palabras del director del festival, Alberto Barbera.

Deneuve pondrá el toque de elegancia clásica en una edición por la que pasarán muchas de las estrellas actuales del cine, como Chalamet, uno de los actores jóvenes más apreciados por la crítica y por el público.

Chalamet se ha puesto de nuevo a las órdenes del director italiano Luca Guadagnino (con el que trabajó en “Call Me by Your Name») para protagonizar una historia de amor y canibalismo, que es una de las cintas más esperadas de esta Mostra, “Bones and All».

Ana de Armas vs Catherine Deneuve, 2 épocas de estrellas en Venecia

Aunque sin duda la película que más expectación ha despertado es “Blonde”, la adaptación cinematográfica del libro que una gran escritora, Joyce Carol Oates, dedicó a una gran estrella, Marilyn Monroe.

Si todo lo que hable de Marilyn ya concita gran interés, este proyecto, que ha tardado varios años en concretarse, nació con polémica incluida.

Y es que se eligió para encarnar a la estrella a la actriz hispano-cubana Ana de Armas, cuyo acento ha sido criticado por los más puristas.

Tanto que uno de los productores de la cinta, Brad Pitt, tuvo que salir públicamente en defensa de su buen trabajo.

“Blonde” y Ana de Armas llegarán en la recta final del festival, el jueves día 8, tres días después de otro de los títulos que ha despertado mayor atención, “Don“t Worry Darling”, y cuya alfombra roja también promete ser de las más seguidas.

Es el segundo trabajo como directora de la actriz Olivia Wilde tras “Súper empollonas” (“Booksmart”, 2019).

Desde el comienzo fue una película atractiva, pues reunía a Harry Styles, excantante de One Direction y que recibió muy buenas críticas por su participación den “Dunkerque” (“Dunkirk”, 2017), y a Florence Pugh, una de las actrices con más proyección de la actualidad.

Pero durante el rodaje, la directora y su protagonista comenzaron una relación, lo que añadió interés al proyecto.

Tambien te podria interesar: Polémica con el acento de Ana de Armas en su interpretación como Marilyn Monroe

Y la alfombra roja de Venecia podría ser el bautizo público de la pareja, como ya lo fue en años anteriores en los casos de George Clooney y Amal Alamuddin, o Jennifer López y Ben Affleck en su segunda etapa.

Ana de Armas vs Catherine Deneuve, 2 épocas de estrellas en Venecia

Otra de las grandes estrellas de este año es la española Penélope Cruz, que además estará presente por partida doble y que llega tras ganar en la última edición de la Mostra la Copa Volpi a mejor actriz por “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar.

Cruz presentará en competición “L“Immensità”, del italiano Emanuele Crialese, y en la sección Horizontes -la segunda en importancia del festival-, el debut en la dirección del actor Juan Diego Botto, “En los márgenes».

La presencia de la actriz madrileña siempre da mucho juego en las alfombras rojas de los festivales, aunque en esta ocasión no estará acompañada por su marido, Javier Bardem, que no ha confirmado su asistencia pese a protagonizar un cortometraje, “Look at me”, junto al humorista Chris Rock y bajo la dirección de Sally Potter.

Quien sí estará presente en el Lido es la australiana Cate Blanchett, que en “TAR”, de Todd Field, se mete en la piel de una directora de orquesta. Isabelle Huppert presentará “La Syndicaliste»; Monica Belluci, “Siccitá»; Sigourney Weaver, “Master Gardener»; Tilda Swinton, “The Eternal Daughter”, y Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins, “The Son”, lo nuevo de Florian Zeller.

Se podrá ver además a Cassey Affleck y Zooey Deschanel, que presentarán “Dreaming Wild»; y a Rachel Brosnahan, Willem Dafoe, y Christopher Waltz, protagonistas del western “Dead for a Dollar”, a cuyo director, Walter Hill, se le rendirá un homenaje.

Brendan Fraser, transformado en un profesor de 270 kilos en “The Whale»; Ricardo Darín, como el fiscal Julio Strassera en “Argentina, 1985″; Collin Farrell, en “The Bansheens of Inisherin»; Alejandro González Iñárritu, con “Bardo”, o el siempre polémico Oliver Stone, con un documental sobre el cambio climático y la energía nuclear, son otras de las estrellas esperadas en el Lido.