Analistas aseguran negociación es clave tras elección del 28 julio en Venezuela

Los especialistas en política y negociación, Rainiero Cassoni y Nelson Espinal Báez realizaron un análisis en perspectiva de las próximas elecciones del 28 de julio que se celebrarán en Venezuela y aseguraron que la negociación será clave para el proceso que iniciará en Venezuela tras la elección presidencial del próximo 28 de julio.

«En momentos en que una dictadura se ve en una situación como la que tiene el madurismo se suelen dar los llamados enclaves de poder, que son una serie de negociaciones con las que el dictador busca cómo sostenerse en caso de no salir ganador del proceso», expresó Nelson Espinal.

El abogado y profesor universitario Espinal Báez explicó que lo primero que buscan líderes autoritarios es negociar y afirmó que ya hay una negociación con los Estados Unidos, detalló que, «entre los muchos elementos que caracterizan los enclaves de poder, se encuentra el procurar la libre circulación de capitales, lo que significa que ellos van a intentar legitimar una parte importante de su dinero, lo que se torna en un problema, porque son grandes capitales que se crearon afectando el patrimonio público».

Durante la entrevista realizada por la periodista Katherine Hernández en su programa «Siendo Honestos», transmitido por CDN Canal 37, a las 10 de la noche, Espinal Báez dijo que otro elemento que se suele pedir entre las negociaciones es mantener influencia y capacidad de gestión política en el escenario local.

En esta línea, el especialista en conflictos puso el ejemplo de lo sucedido en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP); en Chile con Augusto Pinochet, que después de ser el todo poderoso, al salir fue senador vitalicio y comandante en jefe de las fuerzas Armadas y en el caso de la República Dominicana mencionó al expresidente Joaquín Balaguer, quien en 1978 logró mantener el control del Senado de la República y con esto el dominio del Poder Judicial y el nombramiento de los jueces.

«Todo régimen busca mantener su estructura. Por lo que en estos momentos en Venezuela lo que se está negociando son los enclaves de poder», afirmó Espinal Báez.

Oposición podría ganar la elección abrumadoramente

Nelson Espinal resaltó que pese al miedo que impera por el régimen, Venezuela vive la mayor movilización que se ha visto en los últimos 25 años.

Añadió que, «esta gran movilización llega luego de un descreimiento en el proceso político electoral de los venezolanos, porque ellos esperaron que viniera alguien de afuera a resolver sus problemas y esa posibilidad la mantenían como solución y eso nunca llegó, por lo que el pueblo venezolano está movilizado por dos grandes causas, una es la voluntad de cambio y por el liderazgo de Maria Corina Machado”, subrayó

Encuestas

Por su lado Cassoni afirmó, “Yo no tengo duda de que vamos a ganar, porque nunca antes en un proceso electoral en Venezuela habíamos visto esta diferencia, Edmundo González lo más bajo que aparece en una encuesta está entre 38% y 52 puntos, en cambio Nicolás Maduro lo más alto, lo reflejan las encuesta son con uno 25 puntos, ¡ese es su techo!”.

Cassoni explicó que pese a las limitaciones de la campaña porque el candidato Edmundo González no aparece en medios de comunicación normalmente y María Corina Machado está vetada, lo menos que puede sacar el aspirante de la Mesa de la Unidad Democratica son unos 5 millones 500 mil votos y cree que Nicolás Maduro podría alcanzar apenas tres millones.

En este ámbito agregó, “Pueden quitarle al pueblo venezolano un millón de votos, pero no pueden quitarle dos millones. Hoy a mí no me cabe duda de que la victoria electoral está en manos de Edmundo y de la oposición”, aseguró.

Liderazgo opositor venezolano habla de paz

Sobre los discursos políticos de los líderes de oposición Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, Espinal Báez explica que ya hablan de negociación, de diálogo político, de transición, de unidad nacional para todos e incluso se está hablando de paz, lo cual es positivo para el proceso.

«Ellos están conscientes que es mejor salir de un régimen por la vía política y no por un golpe de Estado, ya que la oposición venezolana no tiene las condiciones de efectuar un golpe de Estado, no tienen ni una pistola de agua», aseguró.

Señales de negociación del madurismo

Por su lado, el analista político y activista de vínculos sociales, Raniero Cassoni, consideró que una de las diferencias más importantes de esta elección con otras como la de 2013 en la que se midieron Henrique Capriles Radonsky con Nicolás Maduro es que en hace once años había cuotas y recursos para que los partidos políticos lograran movilizar a la población, “se organizaba toda una logística para lograrlo, sin embargo, ahora es la misma gente que se moviliza de manera genuina”.

Garantías y reglas del juego democrático

El consultor de Políticas Públicas Cassoni asegura que el madurismo ya no tiene unidad monolítica, ejemplo de esto es lo ocurrido en la mesa de negociación de Noruega, que luego se reunió en México, donde el presidente Nicolás Maduro envió a su hijo porque hay desconfianza internamente con grupos como el que encabeza el actual presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, considerado una de las figuras con mayor poder e influencia en el gobierno de Caracas.

Cassoni agregó que otra características que hacen diferente a esta elección es que “en estos momentos ellos se están jugando la vida y ya no saben si comenzar a negociar por bloque o de manera individual, porque cada quien va a tratar de salvar su ‘pellejo’ y de esto dependen los juegos de la negociación. Además de que todo régimen necesita la aprobación internacional”.

Recomendaciones de los expertos

Para ambos analistas la participación masiva de los venezolanos en el proceso del próximo domingo será decisiva “de la única manera en que todo va a cambiar es si la gente va a votar y defienden voto en la calle, ya que nosotros desde la comunidad internacional también lo defenderemos», consideró Cassoni.

Por su parte, Nelson Espinal Báez recomendó al liderazgo político a que independientemente del resultado del 28 de julio se mantengan unidos y con madurez política gestionando el proceso político de Venezuela, ya sea desde la oposición o desde el gobierno.