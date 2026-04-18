Santo Domingo.- El actor colombiano Andrés Parra llegó a Santo Domingo con su stand-up “Venga que, si es pa’ eso”, presentado en el Auditorio del Pabellón de la Fama bajo la producción de Covi Entertainment, ofreciendo una propuesta que va más allá del humor para adentrarse en lo humano.

Durante casi dos horas, el público se la pasó entre carcajadas, aplausos y momentos de reflexión. Parra construyó un espectáculo donde las emociones, sensibilidades, miedos, tristezas y frustraciones encontraron espacio junto a la risa, logrando una conexión directa con los asistentes.

Andrés Parra durante su presentación en el Auditorio del Pabellón de la Fama

Con un estilo cercano y sin artificios, Parra fue narrando anécdotas personales con observaciones cotidianas, logrando que cada historia resonara en la experiencia del público, aunque estas terminaran en risas.

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Al cierre, los aplausos fue reflejo de una conexión genuina. Más que hacer reír, Parra dejó una sensación compartida de desahogo y reflexión, confirmando que el humor también puede ser una herramienta poderosa para entendernos mejor.