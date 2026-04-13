Andrés Parra se despide de los escenarios con humor

El reconocido actor colombiano Andrés Parra se despide de los escenarios con una propuesta que promete hacer reír, pero también invitar a la reflexión. Se trata de su espectáculo de stand-up comedy “Venga que, si es pa’ eso”, el cual llegará a Santo Domingo el próximo viernes 17 de abril en el Auditorio del Pabellón de la Fama, bajo la producción de Covi Entertainment.

Entrevistado para Qué Pasa! Parra explica que este espectáculo representa un punto de inflexión en su carrera, ya que por primera vez escribe, dirige y protagoniza una obra completamente propia, nacida de una necesidad personal de expresar lo que lleva dentro.

“La gente se ríe muchísimo. Es un espectáculo muy confrontador, toca fibras profundas; sensibilidades, miedos, tristezas y frustraciones y el público sale también muy pensativo, confundido, tras haber vivido una especie de montaña rusa”, señala el actor.

Sobre el mayor reto de presentar este show en vivo, asegura ha sido estrenarlo, debido a la incertidumbre de cómo sería recibido. “Podía salir muy mal y tener una respuesta negativa del público”, admite.

A diferencia de otros proyectos, dice que esta propuesta es profundamente íntima. “Es un proyecto 100 % creado por mí, que viene de mis entrañas y de lo más profundo de mi ser. Es la primera vez que me expongo de esta manera frente al público. Hablo de cosas muy personales, comparto dolores muy personales, y eso no lo había hecho nunca antes”.

Para Parra, traer este espectáculo a República Dominicana representa un regalo y una gran ilusión de seguir compartiendo esta experiencia alrededor del mundo. “Este show es único en su especie, y lo digo con toda humildad. Ojalá logremos muchos cambios: divorcios, renuncias… ojalá acabemos con la falsedad y ayudemos a la gente a retomar el camino hacia sí mismo, que es el más valioso e importante de la existencia”, expresa.

Andrés del drama al stand-up

Andrés, quien viene de protagonizar la serie “Escobar, el patrón del mal”, explica que su paso del drama al stand-up no ha sido un cambio abrupto, sino un proceso natural. A lo largo de su carrera se ha movido entre ambos géneros, lo que le ha permitido sentirse cómodo tanto en la comedia como en el drama.

Al hablar del aprendizaje que le ha dejado la carrera, esta consciente de que ha sido reconocer que, desde su profesión, siempre tuvo todas la herramientas necesarias para facilitar su propio camino interior.

“Agradezco profundamente el haber tomado conciencia de ello, especialmente después de más de 30 años de trayectoria, cuando comienzo a experimentar estados de mayor observación, de presencia plena y conexión conmigo mismo. Este proceso, cercano a una especie de disociación consciente, me permitió mirarme desde otro lugar, con más claridad y profundidad. Sin ducas, ese descubrimiento es uno de los mayores regalos que me ha dado mi vida profesional”, afirma.

Al definir este momento de su trayectoria, Parra asegura que atraviesa su etapa más honesta.

“Nunca había sido tan honesto conmigo ni con el público. Es un momento de transparencia, de coherencia; se han ido diluyendo las distracciones, el deseo de fama, de dinero, de reconocimiento y de premios. Ahora lo más importante es lo que pasa más allá de la actuación”.

Al preguntarle qué legado le gustaría dejar en el mundo del entretenimiento, responde con su característico tono directo: “Ninguno. Que se olviden de mí lo antes posible, así como seguramente yo me voy a olvidar de ustedes. Los amo”, concluye el actor.