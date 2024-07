Anime: Una ventana a la cultura japonesa

Anime, para muchos es más que una animación y puro entretenimiento, es una ventana a una nueva cultura, pues estas series animadas desde su nacimiento han adquirido la dimensión de ser un medio difusor de parte del arte y la cultura única de Japón, motivando así a miles de personas a aprender su idioma.

“El anime cuenta con una extensa historia y ha ganado popularidad a nivel internacional. Se caracteriza por su estilo de dibujo único y distintivo, así como por abarcar una amplia variedad de géneros y temáticas” manifiesta Juan Neder, organizador de la Feria Mundo Anime, junto a Iván Cleto y Christian Díaz.

Juan Neder

Anime viene de la palabra “Animation”, y contrario a lo que muchos podrían llegar a pensar, no solo está dirigido al público infantil, pues muchos de sus títulos van dirigidos a una audiencia adulta.

Aunque su historia se remonta al 1907 no fue hasta la década de los 70s, 80s, cuando el anime llegó a República Dominicana para quedarse en los hogares de una gran cantidad de personas de todas las edades, volviéndose muy popular no solo a través de sus distintos títulos televisivos también a nivel de manga (Cómics).

Neder explicó que en aquellos años diversas plantas televisoras comenzaron a transmitir animes que posteriormente se volvieron populares como: la ballena Josefina, Candy Candy, Heidi, Guy, King el dragón del espacio, Sam del judo, entre muchos otros… “Aunque el gran boom del anime no empieza hasta finales de los 90s y principios del 2000 cuando ya el servicio de internet empieza a masificarse, y cuando esto sucede, en República Dominicana es que empieza el anime a llegar a través de los dispositivos electrónicos y las computadoras…” agregó.

Christian Díaz

“El manga y el anime no solo se detienen en la ficción, también hay publicaciones de no ficción que crean para brindar accesibilidad y entretenimiento, mientras aprenden sobre ciencia o historia. El manga también aborda problemas de la vida real, los personajes luchan con problemas que son relacionados con muchos lectores, y no solo con los lectores más jóvenes. Es por esto que ya muchos docentes han decidido en la escuela primaria en República Dominicana a dar más libertad en cuanto a escoger el género de el manga o el cómic al momento de inculcar prácticas de lectura”, sostuvo Juan.

Títulos como: Astro Boy, Super Campeones, Los Caballeros del Zodíaco Luego, Samurai X, Naruto, y en especial Dragon Ball, no solo han servido como entretenimiento, también han provocado la formación de una gran comunidad de fanáticos, quienes han buscado la forma de compartir su pasión por el anime entre ellos, con eventos masivos de convivencia.

En República Dominicana podemos mencionar a la Feria Mundo Anime, un evento que desde hace unos años reúne a miles de fans del anime, para intercambiar impresiones.

Iván Cleto

“Feria Mundo Anime trae este año todas las atracciones que nos caracterizan desde el mundo de la cultura pop japonesa y afines, como lo es el cosplay, el anime, el manga, además de nuestros artistas internacionales”, informaron Iván y Christian.

Cleto y Díaz revelaron que este año contarán con la participación de la artista dominicana de doble de acción, especialista en parkour y cosplay, residente en los Estados Unidos, Lorena Abreu. Asimismo estará presente la actriz de doblaje mexicana Cristina Hernández y la pareja de cosplayers o dúo de cosplayer Lelegacy Crafting & Koh Cos, quienes interpretarán a los principales villanos y protagonistas “Jujutsu kaisen”, serie ganadora en la categoría “Mejor anime del año” en los premios “Animes Awards”.

El evento más esperado por los seguidores del anime, y que el año pasado recibieron la visita de aproximadamente 6 mil personas; se realizará en el salón de evento del Sambil, los días 20 y 21 de julio.

Las boletas están a la venta en la tienda Anime Island, en la calle El Conde 359 en el local 4A de Plaza Lombas; Centro Comercial Sambil, nivel Feria al lado del elevador panorámico, y en la página web boletosexpress.com