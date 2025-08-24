Las clases inician este lunes 25 en el país, pero se afirma que muchas escuelas no están en condiciones para impartir docencia. archivo

Más de 2 millones de estudiantes de escuelas públicas iniciarán este lunes el año escolar 2025-2026, en medio de expectativas y denuncias sobre la falta de cupo para miles de niños y jóvenes, el déficit de maestros, uniformes y zapatos, males cuya solución constituye un gran desafío económico y de logística para las autoridades.

La denuncia sobre el cierre de la tanda extendida en algunos planteles para cubrir el déficit de más de 7 mil aulas empaña la apertura del período de clases.

El deterioro de la infraestructura escolar impacta negativamente la calidad de la docencia.

Más de 2 millones de estudiantes inician el año escolar 2025-2026 con graves denuncias de falta de recursos

Grietas y filtraciones en las paredes, baños dañados, verjas perimetrales, ventanas y puertas gravemente deterioradas, son algunas de las condiciones de este cuadro dantesco, que obliga a los estudiantes a recibir docencia en las peores condiciones.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció recientemente que hay más de 2,000 escuelas pendientes de remozamiento, reparación y equipamiento.

Igualmente, que la construcción de alrededor de 800 centros educativos, cuya construcción está paralizada por más de 5 años.

También denunció el abandono de canchas deportivas y aulas para niños de tres años que fueron iniciadas y nunca concluidas.

Indumentaria escolar

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reveló que el 43% de la población escolar de los planteles del Estado no ha recibido el kit que contiene uniformes, zapatos, medias y una mochila con tres cuadernos, lápices y juego de cartabones.

El pasado viernes, el organismo oficial dijo que llegó a un acuerdo con los suplidores de textos y calzados para que trabajen en horarios extra, para poder acelerar la entrega de los kits, luego que la Dirección General de Contrataciones Públicas anulara varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y otras indumentaria escolar, bajo el argumento ese proceso de compra estaba plagado de irregularidades.

Hasta la fecha, la utilería escolar ha sido distribuida en 3,483 escuelas y ha beneficiado a 986,477 estudiantes, un 57% de los destinatarios.

En miles de casos, sin ese kit escolar, muchos estudiantes no pudieran asistir a clases.

Abundan denuncias

Las denuncias sobre falta de cupo abundan.

Por ejemplo, Felipe Castillo, presidente de la ADP en Higüey, provincia La Altagracia, afirmó que allí más de 10,000 estudiantes no tienen cupo definitivo. De estos, 4,500 no tienen asignación escolar alguna y 6,096 están en aulas prestadas o en tanda vespertina en centros de jornada extendida.

En varias ocasiones, el presidente Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguraron que ningún niño quedará fuera de las aulas y que el desayuno escolar llegará a las escuelas el mismo día del inicio de las clases.

Para garantizar cupos en las escuelas el Ministerio de Educación habilitó una plataforma de pre registro estudiantil.

También, anunció la construcción de aulas móviles para los escolares sin cupo e inscripciones en colegios privados.

El pasado jueves, durante una reunión con representantes de las Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) del país, el ministro De Camps dijo que sus esfuerzos están centrados en asegurar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias en el nuevo año escolar.

También De Camps se reunió con los directores de las 18 Direcciones Regionales de Educación y 122 Distritos Educativos para redoblar los esfuerzos para la apertura de las clases.

Inversión estatal

El Gobierno anunció la inversión este año de RD$12,000 millones en infraestructura escolar, que incluye construcción de nuevas escuelas y liceos, así como la reconstrucción, reparación y mantenimiento de las existentes.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, se comprometió a adicional, para este año escolar, 1,110 aulas adicionales a las 55,000 disponibles.

Dijo que también se han intervenido más de 1,300 planteles para mantenimiento.

Educación convoca

El Ministerio de Educación pidió ayer a los docentes, los técnicos, al personal administrativo y a 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades a integrarse a las clases mañana lunes, en el inicio oficial del año escolar 2025-2026.

Dijo que implementó medidas concretas para mejorar la enseñanza, incluyendo la formación continua de docentes, la dotación de mobiliario escolar y recursos educativos, para garantizar un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que el país está preparado para recibir a estudiantes y docentes con compromiso y entusiasmo. invitó a las familias y a la sociedad a involucrarse activamente en el ciclo escolar.