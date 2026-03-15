La psicóloga Abril Arias, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. / Fuente externa.

Santo Domingo.– La creación de unidades de salud mental multidisciplinarias en cada centro educativo del país fue planteada como una medida necesaria para enfrentar la violencia escolar mediante prevención, evaluación y acompañamiento psicológico permanente.

La propuesta fue presentada por la psicóloga Abril Arias, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, quien abordó el tema durante una entrevista en el programa Reseñas, el podcast.

La especialista sostuvo que el sistema educativo dominicano debe reforzar la atención psicológica en las escuelas para enfrentar los conflictos que afectan la convivencia entre estudiantes y docentes.

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“Hace falta que el Ministerio de Educación de la República Dominicana, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud y otros organismos rectores, creen en cada centro educativo una unidad de atención psicológica, una unidad multidisciplinaria”, afirmó.

Atención psicológica en escuelas

Arias explicó que estas unidades deberían estar integradas por distintos profesionales que permitan abordar de manera integral las problemáticas emocionales y conductuales dentro de la comunidad educativa.

Violencia escolar

“Por un psicólogo clínico, un psicólogo escolar, un orientador, un psicólogo educativo, un médico familiar, por un trabajador social y un neuropsicólogo”, detalló.

La psicóloga advirtió que los hechos de violencia en las escuelas no deben analizarse de manera aislada, ya que influyen factores sociales, familiares y emocionales que inciden en la conducta de estudiantes y maestros.

“Si nosotros no nos abocamos al estudio profundo de explorar la salud mental de los docentes, nosotros vamos a tener situaciones y hechos tan lamentables como estos”, señaló.

Abordaje integral

La especialista hizo referencia a un video que circuló en redes sociales y que mostraba a una maestra sometiendo a una niña de aproximadamente cuatro años dentro de un centro educativo.

Arias insistió en que el abordaje del problema debe involucrar a las autoridades educativas, al sistema de salud y a la sociedad, con el objetivo de fortalecer la prevención y garantizar entornos escolares más seguros.