El actor Antonio Banderas asistió un año más a la Semana Santa de su Málaga natal para sacar en procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas, y aseguró que la Semana Santa le une a su tierra, sus raíces y su identidad.

Banderas llegó este Domingo de Ramos a la iglesia de San Juan, en Málaga (sur de España), media hora antes del inicio de la procesión, y afirmó que esta tradición forma parte de su familia, amigos y barrio.

El actor, que se vistió en las dependencias de la cofradía, se mostró muy cariñoso con todos los amigos y allegados que se acercaron a saludarle.

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Momentos antes de abrirse la puerta de la iglesia, se concentró junto con sus compañeros y cantó a la virgen antes de recorrer las calles malagueñas.

La procesión del Domingo de Ramos es la primera de las grandes celebraciones de la Semana Santa en España, donde las cofradías o hermandades recorren las calles cargando pasos o tronos con la Virgen o representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.