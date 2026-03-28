Feligreses durante una procesión por la celebración del Domingo de Ramos. / Archivo.

Santo Domingo.-La procesión del Domingo de Ramos marca en el mundo el inicio de la Semana Santa y República Dominicana y el mundo católico, un país de tradición católica, no escapa a las actividades de la fecha, que incluyen marchas con ramos de palmas en las manos.

Este día la fe católica hace presencia en las calles dominicanas, mezclando la solemnidad religiosa con tradiciones culturales muy propias del país.

Procesiones

La fecha conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, días antes de su crucifixión.

En las principales ciudades del país, como Santo Domingo, especialmente en la Zona Colonial, Santiago y La Vega, se realizan procesiones multitudinarias en las que los fieles caminan portando ramos, entonando cánticos y rezando.

Aunque en otros países se usan ramas de olivo, en República Dominicana lo más común es utilizar hojas de palma real o palma cana.

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En el país, los artesanos tejen de formas muy elaboradas, creando cruces y figuras geométricas que se venden en las afueras de las iglesias. Una costumbre muy arraigada es llevar el ramo bendecido a casa y colocarlo detrás de la puerta principal o sobre un cuadro religioso.

Se tiene la creencia popular de que el ramo bendito protege el hogar contra tormentas, rayos y «malas energías» durante todo el año.

En algunos casos, los ramos también se queman para obtener la ceniza que se utilizará el Miércoles de Ceniza del año siguiente.

En la Catedral Primada de América, la ceremonia suele ser encabezada por el arzobispo metropolitano, y es un evento que atrae a cientos de turistas que buscan vivir la experiencia de la fe en la primera catedral de América.

Veda de carne

Para muchas familias dominicanas tradicionales, el Domingo de Ramos marca el inicio de la abstinencia de carnes rojas, dando paso a platos típicos de la temporada como el pescado con coco o el moro de guandules.

Aunque se comen durante toda la Cuaresma, el Domingo de Ramos es el día en que oficialmente se «abre la temporada» en muchos hogares para preparar las habichuelas con dulce, plato único en el mundo que simboliza la unión familiar dominicana en estas fechas.

Operativo COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha informado que para esta Semana Santa se llevará a cabo el operativo «Conciencia por la vida».

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el despliegue iniciará el jueves 2 de abril y concluirá el domingo a las 6:00 de la tarde.

Se desplegarán más de 51,000 colaboradores de 22 instituciones (Policía Nacional, Digesett, Salud Pública, Comipol y otras).