Miami.- La superestrella italiana Eros Ramazzotti regresó con una balada tras tres años sin lanzar música, el puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd se unieron de nuevo en un avance de ‘Real hasta la muerte 2’ y la mexicana Sofía Reyes lanzó su cuarto álbum de estudio en los estrenos de la semana.

El colombiano Teo, hijo de Fanny Lu, debutó con su primer EP; la nieta de la dinastía Aguilar, Majo Aguilar, mantuvo vivo el legado ranchero de su familia en su nuevo sencillo, mientras que el dúo mexicano Cachirula y Loojan presentaron su segundo álbum conjunto ‘Sexolandia 2’.

Ramazzotti elige su ‘día favorito’ para regresar

El sencillo ‘Il mio giorno preferito’ y su versión en español ‘Mi día favorito’, que marcó esta semana el regreso de Eros Ramazzotti -tras tres años sin lanzar música desde el tema ‘Soy’/’Sono’ junto al español Alejandro Sanz– llega como una balada pop contemporánea sobre la soledad y la reconexión amorosa, ilustrada con dos videoclips en ambos idiomas.

Anuel AA y Blessd vuelven con avance de ‘Real hasta la muerte 2’

El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd se reunieron nuevamente en ‘Pórtate bonito’, un tema que fusiona el trap característico del primero con los ritmos afro y urbanos del segundo, y que llega como segundo avance del álbum ‘Real hasta la muerte 2’, ocho años después del disco que consolidó al puertorriqueño como referente del trap latino, y en cuya próxima gira por Estados Unidos participará el joven colombiano.

Sofía Reyes muestra su verdadera piel en su nuevo álbum

La cantante mexicana Sofía Reyes mostró su faceta más cercana en lo que llama su “proceso serpiente” con el estreno de su cuarto álbum de estudio ‘IDGAF ERA’, un mensaje de empoderamiento femenino que combina pop, reguetón, electrónica y matices alternativos, y que incluye colaboraciones con artistas como la brasileña Luísa Sonza en el tema ‘Uñas afiladas’.

La dinastía Aguilar mantiene en vivo su legado ranchero

La cantante mexicana Majo Aguilar, nieta de los íconos de la música ranchera Antonio Aguilar y Flor Silvestre, compartió el tema ‘No más canciones de amor’, que combina mariachi tradicional con influencias modernas y que se presenta como un himno de sanación tras una ruptura amorosa.

Teo arma su ‘Rompecabezas’ musical

El artista colombiano Teo, hijo de la cantante Fanny Lu, estrenó su primer EP ‘Rompecabezas’, un proyecto compuesto por siete temas que tratan la pérdida, la sanación y la reconstrucción personal, con influencias de música urbana, R&B, pop y electrónica.

Mexicanos Cachirula y Loojan estrenan ‘Sexolandia 2’

El dúo mexicano Cachirula y Loojan estrenó su segundo álbum conjunto ‘Sexolandia 2’, un proyecto que fusiona ritmos entre el reguetón chileno, el perreo mexa y el dembow dominicano a través de trece temas que incluyen colaboraciones de artistas como la mexicana Yeri Mua, el colombiano Kevin Roldán y el puertorriqueño Sir Speedy.