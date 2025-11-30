Santo Domingo.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció este domingo que el próximo martes 2 de diciembre se entregarán más de RD$600 millones en beneficios a militares retirados. Este monto, canalizado a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), corresponde al concepto de “sueldo por año” para el personal que pasó a retiro durante el año 2025.

El anuncio se realizó durante el tradicional almuerzo navideño que el presidente Luis Abinader compartió con los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, un acto que el Gobierno enmarca en sus esfuerzos por elevar los beneficios y la calidad de vida de los veteranos.

Mensaje del Presidente Abinader

El presidente Abinader expresó su admiración y profundo respeto por el trabajo realizado por los militares retirados a favor de la paz, la seguridad y la independencia de la República Dominicana.

“Todavía tenemos mucho pendiente por hacer para alcanzar una justicia mayor, para que sus vidas sean de más calidad… Lo veo, repito, como un acto de verdadero agradecimiento”, expresó el mandatario. Puede leer: Desde enero: Los militares no pagarán transporte en República Dominicana; Conoce cómo

El jefe de Estado hizo un llamado a los presentes a fortalecer la unidad familiar durante las festividades navideñas, exhortándolos a celebrar en armonía y a proteger los valores que sostienen el hogar dominicano.

Medidas clave en beneficio de militares retirados

Panorámica del tradicional almuerzo navideño con militares retirados, actividad en la que estuvo presente el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

De su lado, el ministro Fernández Onofre enumeró las acciones más relevantes implementadas por el Gobierno en los últimos cinco años para el bienestar de los militares pensionados, siguiendo las directrices del presidente Abinader:

Reconsideraciones Salariales: Se han ejecutado 48,319 reconsideraciones salariales a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA, permitiendo ajustes justos y progresivos.

Se han ejecutado a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA, permitiendo ajustes justos y progresivos. Ajustes de Ingresos: En mayo de 2022, se aumentaron los ingresos de 5,271 retirados que percibían menos de RD$10,000. En noviembre de 2023, se otorgaron incrementos escalonados de hasta 10% , beneficiando a 29,972 pensionados .

Nueva Farmacia Gratuita: Anunció la puesta en funcionamiento de una farmacia moderna, con el apoyo de Salud Pública y PROMESE/CAL, que ofrecerá medicamentos gratuitos a los militares retirados con solo presentar su receta médica.

Anunció la puesta en funcionamiento de una farmacia moderna, con el apoyo de Salud Pública y PROMESE/CAL, que ofrecerá a los militares retirados con solo presentar su receta médica. Bonos Extraordinarios: Destacó la entrega del bono navideño de RD$5,000, acreditado durante el acto para todos los pensionados.

El ministro de Defensa afirmó que estas acciones demuestran el compromiso de justicia social del Gobierno y el reconocimiento permanente a quienes forjaron la historia militar del país.

El emotivo almuerzo, que reunió a cientos de veteranos, viudas, viudos y tutores, reafirma el lazo permanente entre el liderazgo militar y quienes continúan siendo parte esencial de la gran familia castrense.