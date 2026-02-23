Apagón masivo: recuperación del servicio eléctrico avanza con 80% de la demanda

SANTO DOMINGO.– Las autoridades del sector eléctrico informaron que continúa el proceso de recuperación progresiva del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), luego del evento operativo registrado la mañana de este lunes que provocó interrupciones en distintas provincias del país.

De acuerdo con el tercer boletín oficial, el sistema ya cubre cerca del 80 % de la demanda nacional, lo que evidencia avances importantes en la estabilización de la red. El ministro de Energía y Minas indicó que esta mejoría ha permitido reincorporar de manera gradual nuevas zonas al servicio.

El funcionario explicó que la mayoría del territorio nacional dispone nuevamente de energía eléctrica, incluyendo provincias como Higüey, La Romana, Nagua, Samaná, Montecristi y Valverde Mao. Asimismo, precisó que el sistema de transmisión fue restablecido y que las subestaciones se encuentran energizadas en gran parte de las regiones afectadas, mientras algunas centrales culminan el proceso técnico de aumento de carga hasta alcanzar sus niveles normales de operación.

Desde primeras horas del día fue energizada la zona sur, abarcando provincias como San Juan, Barahona, Azua, Baní y San Cristóbal, además de Bonao, La Vega, Santiago, la Línea Noroeste, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

El titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que los equipos técnicos de las distintas instituciones del área permanecen desplegados de manera continua hasta lograr la normalización total del servicio. En las labores participan representantes de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y demás entidades del sector, que se mantienen en sesión permanente para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.