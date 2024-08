Apagones aumentan en sectores de SDE

Santo Domingo.-En los últimos meses los habitantes de algunos barrios de Santo Domingo Este han tenido que volver a comprar velas y los que no tienen inversores han empezado a pensar en comprar uno debido a los constantes y prolongados apagones que sin razón aparente, afectan a la ciudadanía en un verano muy caloroso y con muchos mosquitos.

Los ciudadanos consultados hablan del inconveniente que representa la falta de energía eléctrica en verano, por el calor y por los niños estar de vacaciones. Sin embargo para los comerciantes el caso es aún más delicado ya que si no hay energía eléctrica para enfriar las bebidas y mantener los alimentos que se puedan dañar todo se convertirá en pérdidas.

“Imagínese tener dos niños sin luz durante varias horas. No es solo el calor y los mosquito es que, además, si no pueden ver televisión o usar su tableta se ponen incómodos y molestosos hasta más no poder y quien resulta más afectada es la madre que tiene que lidiar con todo el inconveniente y la energía reprimida”, expresó Betania Ortiz.

Lo que se creía un mal superado, ya que en los últimos cuatros años de la gestión del presidente Danilo Medina los apagones desaparecieron, ha vuelto a ser un problema de índole social y económico que afecta a una gran parte de Santo Domingo Este bajo el dominio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), quien es señalada por los usuarios como responsable de la situación.

Barrios como el Ensanche Ozama, Alma Rosa y Los Mina, Villa Faro, Mandinga entre otros son afectado casi diariamente por las interrupciones del servicio eléctrico en cualquier hora del día, pero muy en especial en horas de la noche. Durante esta semana desde las 8 de la noche la energía se va por unas cuatro horas, regresando a las 12:00 de la medianoche.

“Para un colmado la luz es como la vida, ya que enfría las bebidas, mantiene los embutidos y te pone la música que atrae al comprador. Si no hay luz tú no tiene nada de eso. Ya uno se había olvidado de tener una planta o un inversor. El Gobierno que se ponga en esto ya que no se puede volver atrás”, Virgilio Cabrera, colmadero.

Cuando se creía que los apagones eran cosa del pasado y que no volverían a incidir de manera negativa en la vida cotidiana, y comercial de los residentes de muchos sectores del municipio, no es así y han vuelto con el agravante de que lo hacen en una época de mucho calor.

“En anteriores Gobierno cuando habían actividades especiales las empresas se preocupaban para que hubiera luz, especialmente cuando hay actos oficiales”, Luis Antonio Disla.