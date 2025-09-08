Moradores del barrio de Mirador Norte protestan y queman gomas por los largos apagones. / Duany Núñez.

Santo Domingo Norte.– Residentes de los alrededores de la avenida Ecológica, también conocida como avenida Parque Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, realizaron una protesta este lunes en reclamo por las largas tandas de apagones que, aseguran, afectan su vida cotidiana.

De acuerdo con los comunitarios, los cortes eléctricos se extienden por más de 12 horas diarias, situación que ha generado malestar y preocupación en las familias de la zona.

“Todos los días estamos pasando más de medio día sin luz. No podemos trabajar ni mantener los alimentos; esto es insoportable”, expresó uno de los moradores, quien exigió una pronta solución a las autoridades correspondientes.

Durante la manifestación, que estuvo custodiada por agentes de la Policía Nacional, los vecinos encendieron neumáticos en las inmediaciones de la puerta 4 del Parque Mirador Norte, lo que provocó una fuerte congestión vehicular en el tramo que conecta con la avenida Jacobo Majluta.

Los residentes demandaron una respuesta inmediata del sector eléctrico, con la esperanza de que se restablezca un servicio estable y se ponga fin a los apagones que —afirman— están afectando la tranquilidad y el desarrollo de la comunidad.