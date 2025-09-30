Santo Domingo Este. – El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para mañana la audiencia de medida de coerción contra José Antonio Glass (alias “Yoyon”), acusado de ultimar a un niño de 10 años en el sector Sabana Perdida.

El tribunal tomó la decisión con el propósito de que los abogados de la defensa tengan tiempo de estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el expediente.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el cuerpo del menor presentaba trauma en la región del cuello. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para precisar la causa de muerte y determinar si existió o no abuso sexual.

El niño hallado sin vida presentaba trauma en el cuello y se investiga posible abuso sexual

Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación.

El caso fue trabajado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lo que permitió el arresto de Glass. El cuerpo del menor fue hallado sin vida el pasado domingo en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.