Tras el éxito de «Ilusionistas of the World 2024», el mundo de la magia se prepara para un acontecimiento sin precedentes en la República Dominicana: la llegada de “Festimagia”, el primer festival de magia familiar del país.

Este evento ha sido diseñado para transportarnos a un mundo de asombro y maravillas, prometiendo una experiencia inolvidable para todos los miembros de la familia en donde los más pequeños serán los protagonistas.

Producido por la compañía “Magia de Verdad” de la mano del ilusionista y productor Jey Rossel, el festival contará con la participación de seis magos internacionales, cada uno con un estilo único que garantiza un espectáculo de primer nivel. «Festimagia» se presentará en una única función el 14 de septiembre en la Casa San Pablo.

Entre los magos destacados que nos visitarán se encuentra Winston Fuenmayor, un ilusionista de renombre mundial que llega desde Alemania. Su estilo fusiona magia, teatro y comedia visual, y su talento lo ha llevado a presentarse en más de 25 países, incluyendo una participación en «America’s Got Talent». Fuenmayor ha sido reconocido con prestigiosos galardones internacionales como el Grand Prix del FISM Latinoamérica 2022 y el Mandrake d’Or en Francia.

El festival también contará con la presencia de Quilla Sahira, una artista con más de 20 años de trayectoria que fusiona el teatro, la danza, el clown y la magia. Se ha destacado en latinoamérica por su capacidad para crear personajes inolvidables y por ser mentora de magos a nivel mundial, lo que la consolida como una de las figuras más respetadas en la industria.

Desde Argentina, llega el multipremiado Mago Garber, un artista con más de 49 años de experiencia en magia, clown, mimo y teatro. Con más de 25 espectáculos presentados a nivel nacional e internacional, ha sido reconocido con el «1er Premio Latinoamericano de Magia Cómica» y el «Premio Magia» al Mejor Mago Infantil en tres ocasiones.

El público también podrá disfrutar del talento del Mago e Ilusionista Jey Rossel, con más de 15 años, su estilo combina la magia moderna, el humor y la música, creando una conexión genuina y llevando un mensaje inspirador al público. Además, es cofundador de Magia de Verdad y un referente del arte de la magia en el Caribe.

Otros magos de gran nivel que se presentarán incluyen al Mago Greco, con una trayectoria de más de 15 años, es un destacado exponente internacional de la magia y ha sido reconocido con premios en Chile, Venezuela y Colombia, incluyendo el latinoamericano «Flasoma 2013». Por su parte, la Maga Yeni ofrece una experiencia visualmente impactante y poética con su espectáculo «La ilusión hecha burbuja», un show ideal para el público infantil que utiliza burbujas gigantes, túneles de jabón y efectos especiales.

«Festimagia» se presentará en una única función el domingo 14 de septiembre a las 3:00 pm en la Casa San Pablo. Las boletas se pueden adquirir en Uepa Tickets, CCN Servicios, Nacional y Jumbo y quienes paguen con tarjetas de crédito del Banco de Reservas obtendrán un 15% de descuento.