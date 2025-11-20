«Aprendí a no comprar sexo»: Petro responde a las críticas por visitar un burdel en Lisboa

Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este jueves a la polémica suscitada por un gasto de 209.969 pesos (cerca de 40 euros) en un club de striptease en Lisboa durante un viaje oficial a Portugal en mayo de 2023. El mandatario aseguró haber aprendido en la vida «a no comprar sexo» y a no involucrarse con mujeres de las que «no nazca nada en su corazón».

Las declaraciones, publicadas por Petro en su cuenta de X, intentaron contextualizar la situación: «Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo», escribió.

La información sobre la visita al burdel, identificado como Ménage Strip Club de Lisboa, se filtró esta semana. Esto ocurrió durante una divulgación ordenada por el propio Petro de sus gastos financieros. El lunes, el presidente instruyó publicar sus cuentas para desmentir las acusaciones del Departamento de Estado norteamericano, que lo había señalado -junto con varios allegados- como presunto narcotraficante e incluido en la denominada Lista Clinton por supuestas actividades ilegales.

Petro no negó el gasto

Al día siguiente, medios locales obtuvieron un informe de 31 páginas emitido por la entidad del Ministerio de Hacienda encargada de la prevención de maniobras financieras ilegales. El documento destacaba compras en tiendas de lujo (como Gucci y Prada), pero la visita al club nocturno causó la mayor sorpresa mediática.

Petro no negó el gasto, y en un primer momento se limitó a señalar en redes sociales que «algún día» contaría el motivo de los «40 euros en ese sitio».

El mandatario vinculó el revuelo personal con la controversia diplomática: «Por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente», afirmó. Se refería a la decisión de Estados Unidos de excluir a Colombia de la lista de naciones que han luchado eficazmente contra el narcotráfico.

«No necesito comprar sexo, no me gusta. Tengo aún cierta capacidad de seducción que me permite no acudir a esas prácticas de hombres tristes», insistió Petro.

Otras polémicas recientes

Este episodio de la vida privada del presidente se suma a otras controversias en las que ha incursionado en el terreno de la sexualidad. En septiembre, por ejemplo, generó polémica en un consejo de ministros televisado al afirmar que «una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe compensarlo, será una gran mujer».

Además, la semana se ha visto marcada por un artículo del periódico sueco Expressen sobre la supuesta vida de lujo en Estocolmo de la primera dama colombiana, Verónica Alcocer. Petro defendió a Alcocer, asegurando que ella «no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades», y criticó la «grosería» de la administración estadounidense por incluirla también en la Lista Clinton.

El mandatario reveló que él y Alcocer se separaron «hace años», lo que ha reavivado el debate y las dudas sobre las funciones y el papel de la primera dama en el gobierno.