Apresan en Cotuí a Wellinton Del Orbe, “El Carú”, tras allanamiento; era buscado por robos y atracos

COTUI.- En un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Basilio Gavilán, en el sector La Fortaleza de Cotuí, la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y fiscales apresaron a Wellinton del Orbe, alias “El Carú”. Según informó el comandante policial de Sánchez Ramírez, coronel Larquin Moquete, el detenido era buscado desde hace varios meses por su presunta implicación en robos y atracos a mano armada.

Del Orbe, requerido por la justicia, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar su participación en los hechos imputados. Paralelamente, las investigaciones sobre los ataques con disparos y artefactos incendiarios a la vivienda en Villa La Mata permanecen abiertas.

Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana y exhortaron a quienes tengan información relevante a aportar datos que ayuden a identificar y detener a los demás responsables.