Santo Domingo Este.– Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional de la República Dominicana capturaron en el sector San Isidro a un hombre que permanecía prófugo desde 2019, acusado de cometer un homicidio en la provincia Dajabón.

El detenido fue identificado como Kelvin Domingo Martínez Tejada, alias “Mingo”, señalado como el presunto responsable de la muerte de Ramón Abreu, a quien habría disparado en la cabeza durante un conflicto ocurrido mientras ambos compartían en una partida de dominó en el sector El Rodeo, comunidad de El Pino.

De acuerdo con el informe preliminar, el arresto fue resultado de un prolongado proceso de inteligencia, seguimiento e investigación desarrollado por agentes del Dicrim con asiento en Loma de Cabrera, en coordinación con unidades operativas en Santo Domingo.

Las autoridades indicaron que, tras cometer el hecho, el imputado logró evadir la persecución policial durante más de seis años, hasta ser localizado y apresado mediante un operativo focalizado en San Isidro.

Patrulla Policial, tras realizar el apresamiento del prófugo

El detenido será trasladado a la jurisdicción de Dajabón, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para las multas legales correspondientes.

Familiares de la víctima expresaron su agradecimiento a las autoridades, destacando la persistencia en la investigación que permitió capturar al presunto responsable.

En tanto, la Policía reiteró su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la persecución del delito en todo el país.