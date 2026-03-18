Diputados aprueban en primera lectura proyecto de ley que elimina candidaturas independientes

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó este miércoles, en primera discusión, el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, así como la Ley 15-19, con el objetivo de suprimir del sistema electoral las candidaturas independientes.

En una segunda discusión, los diputados decidieron enviar la iniciativa a una Comisión Especial, otorgándole un plazo hasta el próximo martes 24 del presente mes para su estudio y debate en profundidad.

La comisión designada está encabezada por el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Electorales, Elías Wessin Chávez, e integrada por los diputados Elvira Corporán, Ydenia Doñé, Danilo Díaz, Jorge Tavárez, Nurka Nieves, Germán Martínez, Rosendy Polanco, Jaqueline Fernández, Indira de Jesús, Abelardo Ruthinel, Gregorio Domínguez, Ángela Pérez, Kenia Bidó, Gabriela Abreu, Braulio de Jesús Espinal y Jorge Frías, quien fungirá como vicepresidente.

Puede leer: Siete meses de silencio tras el informe del CES sobre la crisis de Haití y su repercusión en RD

Las motivaciones del proyecto señalan que, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana, la presentación de candidaturas está reservada a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En ese sentido, advierten que la creación de candidaturas independientes solo sería posible mediante una reforma constitucional, ya que de lo contrario implicaría la creación de un sistema paralelo al dispuesto por el constituyente.

Asimismo, el documento expone que, por su naturaleza, las candidaturas independientes que resulten electas podrían enfrentar dificultades para el ejercicio efectivo de sus funciones, especialmente en lo relativo a la suplencia, la institucionalización de bloques y otros mecanismos de participación democrática.

Durante la sesión, los diputados también aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas, mediante la creación del Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD).

La iniciativa, presentada por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, tiene como objetivo establecer un mecanismo de difusión inmediata y masiva de información sobre personas desaparecidas, a fin de movilizar a las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil en su búsqueda, localización y protección, especialmente en casos de vulnerabilidad.

Además, el pleno aprobó varias resoluciones mediante las cuales distintos legisladores solicitan al Poder Ejecutivo instruir a diversos ministerios para la construcción de obras civiles y la instalación de oficinas gubernamentales en distintas comunidades del país.

Al concluir los trabajos legislativos de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el martes 24 de marzo a las 10:00 de la mañana.