Arcángel afirma dominicanos no apoyan talento local

El cantante de música urbana Arcángel estalló contra los dominicanos, porque piensa que no apoyan el talento local que hace buena música y prefieren a los artistas internacionales.

«Su mercado es así, el que canta bien hace música buena no lo apoyan, prefieren apoyar el que viene de ‘afuera», al de aquí no le hacen caso”, señaló el exponente durante una entrevista en el Face to Face de las sexta edición de Premios Heat que se celebran esta noche en la playa Juanillo de Cap Cana, a partir de las 6:00 de la tarde.

Resaltó el caso de Kiko El Crazy, a quien valoró como un gran artista y quien «lamentablemente tuvo que ponerse a hacer ‘loquera’ para poder calar en el gusto popular”.

«Kiko El Crazy no es un artista nuevo y lleva muchos años esperando que su gente le dé la oportunidad, pero a mi me gustaba la música que hacía antes, cuando nadie le hacía caso”, dijo el también llamado «La Maravilla».

«Que lastima que tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso, es tremendo ser humano, un hombre, un varón y eso es lo que importa, porque aparte de un buen artista, la humanidad necesita buenos seres humanos y nos estamos olvidando de eso», manifestó.

Arcángel, quien el pasado año vivió un proceso grave de salud, al ser cuestionado sobre el tema se limitó a decir que todo estaba muy bien.

El reguetonero se encuentra en el país para participar en la gala de Premios Heat donde está nominado en las categorías: «Mejor Artista Urbano» y «Mejor Colaboración» con la canción «La boca» que interpreta junto a la colombiana Farina.