Un hombre acusado de abuso sexual contra una menor de 15 años y de lanzarla desde un tercer piso se entregó este jueves a las autoridades.

El detenido fue identificado como Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, quien se presentó de manera voluntaria en la unidad de violencia de género de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

El hecho ocurrió en la calle Isabela de Pantoja, en el sector Los Alcarrizos, donde, según el informe policial, López Terrero habría agredido sexualmente a la adolescente antes de lanzarla al vacío.

La joven se encuentra ingresada en un centro de salud con traumas severos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.