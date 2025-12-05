De izquierda a derecha: el exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon)

Washington.- Argentina, vigente campeona del mundo, iniciará su defensa del título ante Argelia en un grupo que también incluye a Austria y Jordania, un arranque que marcará el camino de Lionel Messi y la Albiceleste en un Mundial ampliado y de regreso a América del Norte.

El campeonato regresa por primera vez desde 1994 a la región, ahora expandido a 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 11 estadios de Estados Unidos, tres sedes en México y dos en Canadá.

El sorteo confirmó que México abrirá el torneo el 11 de junio ante Sudáfrica en el renovado estadio Azteca. Estados Unidos y Canadá debutarán al día siguiente: los estadounidenses frente a Paraguay en Inglewood y los canadienses en Toronto ante el ganador del repechaje europeo.

Ese repechaje de la UEFA podría incluir a Italia, que en marzo disputará una repesca junto a Gales, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina.

Ceremonia en Washington

La gala en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas contó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un premio de paz otorgado por la FIFA.

El sorteo tuvo como asistentes a figuras como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge y Wayne Gretzky.

De izquierda a derecha, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Evan Vucci)

El sorteo comenzó con un acto en el que Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, seleccionaron las bolas de sus propias naciones.

Messi aún no ha confirmado del todo que jugará el que sería su sexto Mundial y cumplirá 39 años el 24 de junio, dos días después del segundo partido argentino ante Austria.

Sedes y expectativas

Los lugares específicos y horas de la fase de grupos se anunciarán este sábado, cuando se definirá si el debut ante Argelia será en Kansas City o Santa Clara.

Ningún equipo ha logrado revalidar el título desde Brasil en 1958 y 1962.

“No hay rival fácil… debemos dar el máximo para pasar”, dijo el técnico Lionel Scaloni sobre el Grupo J.

México quedó emparejado con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Rivales y reacciones

Javier Aguirre recordó el empate 1-1 del Mundial 2010 ante Sudáfrica y destacó la incertidumbre del tercer rival.

Estados Unidos enfrentará a Australia y a Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

El duelo ante Paraguay pondrá frente a frente a Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

“Podemos avanzar, pero necesitamos rendir”, afirmó Pochettino.

Clasificación y formato

Cuarenta y dos equipos ya están clasificados y otros 22 disputarán repescas el 31 de marzo para completar las seis plazas restantes.

Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las mascotas del Mundial 2026 en la alfombra roja del sorteo del torneo, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washignton. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Los cuartos de final en adelante se jugarán en Estados Unidos.

La final será el 19 de julio en East Rutherford.

Cruces destacados

Inglaterra enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá.

Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

España chocará con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Alemania lo hará ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Más grupos definidos

Francia aguarda por Senegal, Noruega y el ganador entre Bolivia, Irak o Surinam.

Senegal derrotó 1-0 a Francia en el partido inaugural de 2002.

Portugal, con Cristiano Ronaldo ante la posibilidad de su sexto Mundial, enfrentará a Colombia y Uzbekistán.

También se medirá al ganador entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Otras zonas:

G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

F: Holanda, Japón, Túnez y Suecia, Ucrania, Albania o Polonia

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán irán a un Mundial por primera vez. Curazao es la nación más pequeña por población que se ha clasificado en la historia, un territorio autónomo de aproximadamente 156,000 personas dentro del reino de los Países Bajos en el Caribe.

Había largas colas fuera del complejo del sorteo incluso a las 7 de la mañana, mientras trabajadores y medios de comunicación cumplían con los controles de seguridad del Servicio Secreto.

El presidente Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Stephanie Scarbrough, Pool)

Más temprano en la ceremonia, la FIFA otorgó su nuevo premio a Trump, quien ha hecho campaña para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA entregó a Trump un gran trofeo dorado y una medalla del mismo color que pendía de una cinta azul y que el mandatario colgó alrededor de su cuello. De pie junto a Trump, Infantino prodigó elogios.

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó Trump.

Por primera vez, la FIFA asignó favoritos de antemano. Tal es el caso de la Argentina de Messi, que no se podría enfrentar a España, la monarca europea que lidera el ranking , sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, siempre y cuando ganen su zona. Lo mismo se repite con Inglaterra y Francia, las dos siguientes en el ranking.