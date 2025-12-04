El delantero del Inter Miami Lionel Messi arriba para la final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York FC el sábado 29 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Buenos Aires. — El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, afirmó que la Albiceleste dará todo para intentar retener la corona en el Mundial de 2026, aunque volvió a mostrarse prudente respecto a su participación en esa cita.

Sobre disputar su sexto torneo mundialista con la Albiceleste, Messi se mostró prudente, como en otras ocasiones en los últimos meses.

“Voy a ir día a día; siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad que me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchísimos partidos… Lo disfruté y ojalá al principio del año que viene sea de esta manera también”, dijo el delantero en una entrevista con el canal ESPN difundió el jueves.

Messi cumplirá 39 años el próximo junio, justo en medio del Mundial que se escenificará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la consulta de la posibilidad de repetir el triunfo logrado en Qatar en 2022, Messi dijo que “es un grupo que lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear».

Messi y el resto del plantel aguardan por el sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington que definirá los rivales de su zona. El astro y Argentina buscarán revalidar su título —y añadir una cuarta estrella— en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo. Messi ha indicado que únicamente disputará ese torneo si se siente apto físicamente.

El jugador del Inter Miami acotó en su entrevista con el noticiero SportsCenter de ESPN que aunque Argentina se esforzará, “después por pequeños detalles puede quedar afuera”. “Un Mundial es muy difícil… cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera; (la pelota) puede pegar en el palo y salir o pegar en palo y te entra”.

Recordó que en la final ante Francia, Argentina tuvo que “ir a los penales y después tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ (el arquero Emiliano Martínez) que nos hizo ganar (4-2), pero podés llegar a los penales y no ganar”.

El jugador destacó que la diferencia del calendario de la Major League Soccer, la liga de fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá, respecto a lo que estaba acostumbrado cuando jugaba en Europa, favorecería su participación en el Mundial del próximo año.

“Yo lo digo y lo repito. Nos agarra en un momento de temporada donde es totalmente diferente a lo europeo, a las diferentes ligas, y vamos a empezar una pretemporada de enero; de febrero a mayo tenemos un montón de partidos, en el medio la Concachampions (máxima competición de clubes organizada por la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe), la liga… Es una pretemporada para prepararme para estar bien para eso, y para el día a día”, acotó el jugador.

“La Pulga” también se refirió a sus constantes conversaciones con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, acerca del rol que podría cumplir en el próximo campeonato. “Él entiende también y lo hablamos mucho… y siempre me dice que por él le gustaría que esté desde el lugar que me toque o el que sea. Tenemos una relación de mucha confianza, donde nos podemos decir las cosas y hablamos de todo”.

Messi destacó de Scaloni su cercanía con el equipo y la manera que tiene de tratar a los jugadores, de «llegarle a cada uno”.