Santiago, R.D. – La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros anunció que el reverendo Andrés Amauri Rosario Henríquez será ordenado como obispo auxiliar en una solemne ceremonia programada para el sábado 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana, en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El acto será presidido por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, y contará con la participación de obispos concelebrantes, sacerdotes, así como delegaciones de diversas comunidades pastorales, según informó el padre Regino Alfonso Collado, encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación.

El reverendo Amauri Rosario se convierte en el primer obispo dominicano nombrado por el Papa León XIV, marcando un hito en la historia reciente de la Iglesia Católica en el país.

Actualmente, el nuevo obispo auxiliar se desempeña como rector del Seminario Menor San Pío X, administrador de la parroquia Santos Ángeles Custodios y profesor en la Escuela de Teología para Diáconos.

La Arquidiócesis ha extendido la invitación a toda la comunidad católica y al público en general a participar en esta celebración, que representa un momento significativo para la vida eclesial en la región norte del país.