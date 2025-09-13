Estados Unidos. - Una composición de imagen, proporcionada por el FBI, muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, EE. UU., el 10 de septiembre. EFE/EPA/FBI

Washington, D.C. – El presunto autor del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, vivía junto a su pareja transgénero en un apartamento en Saint George, Utah, según informaron altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) al portal Fox News Digital.

De acuerdo con el reporte, Robinson mantenía una “relación romántica” con una persona cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Las autoridades indicaron que se trata de un hombre en proceso de transición a mujer, con quien el sospechoso compartía residencia al momento del hecho.



Los funcionarios del FBI agregaron que la pareja de Robinson está colaborando plenamente con la investigación en curso, aunque no ofrecieron mayores detalles sobre su posible vinculación con el crimen o si tenía conocimiento previo de las acciones del presunto atacante.